Das Thema ist so riesig wie die Kurve, die manche Städte um solche Diskussionen herum machen: Müssen Bürger auf dem Weg in der Energiewende mit finanziellen Anreizen unterstützt werden oder nicht? Der SÜDKURIER hat Tobias Bacher gebeten, eine Marktübersicht zu erstellen, welche Städte und Gemeinden in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre Bürger unterstützen und welche nicht.

Kommunale Regio-Agentur berät unabhängig

Bacher ist Geschäftsführer der regionalen Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg, die von den Kommunen getragen wird. Die Organisation berät Bürger zu den wesentlichen Fragen: Macht Solar bei mir Sinn? Sollte ich lieber vorab mehr dämmen? Und: Habe ich mit meiner Wohnsituation eine Perspektive für eine Wärmepumpe?

Tobias Bacher ist Chef der regionalen Energieagentur von Schwarzwald-Baar-Heuberg. | Bild: Trippl, Norbert

So helfen die Gemeinden Blumberg Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Bad Dürrheim Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Tuningen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Mönchweiler Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen), Förderung PV mit max. 1000 Euro, Förderung Stromspeicher mit maximal 500 Euro. Oberndorf Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30€ je Beratung wird von der Kommune übernommen). Deißlingen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Aldingen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Denkingen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Frittlingen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Wellendingen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Balgheim Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Böttingen Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Mahlstetten Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen). Rietheim-Weilheim Förderung Verbraucherzentralen Energie-Checks (der Eigenanteil in Höhe von 30 Euro je Beratung wird von der Kommune übernommen), Förderung von Photovoltaik und Stromspeicher jeweils max. 500 Euro. Königsfeld Förderung von PV und Stromspeicher jeweils max. 250 Euro. Tuttlingen Balkon-Photovoltaik 125 Euro je Anlage (Förderprogramm noch nicht gestartet). Dauchingen Förderung Photovoltaik, Speicher, Heizungssanierung bis zu maximal 2000 Euro je Eigentümer.

Die Wärmepumpe im Haus – das heißt auch viel Digitales und Elektronik. Das Foto zeigt eine Wärmepumpensteuerung. Das Außengerät und der Wasserkessel sind rechts unten abgebildet. Die Informationen auf dem Steuerdisplay zeigen die üblichen Angaben wie die Vorlauftemperatur. | Bild: Trippl, Norbert

Tobias Bacher fügt erklärend dieser Zusammenfassung hinzu: „Die Liste ist vermutlich nicht vollständig, da nicht alle Kommunen ihre Kommunalen Förderprogramme vorab mit der regionalen Energieagentur abstimmen.“ Anders ausgedrückt: Welche Kommune es nicht schafft, sich mit ihrer Offerte bei der regionalen Energieagentur bekannt zu machen, sollte ihre Kommunikationsstrategie überdenken.

Der Weg und die Probleme Viele Bürger wollen sich der Energiewende stellen. Der Behördendschungel dazu ist teils beachtlich. Kommunale Beratung macht dazu ganz viel Sinn, so lange sie wirklich unabhängig ist. Das Problem für Interessierte: Handwerker sind bei dem Thema völlig überlastet. Ihnen fehlt es teils auch zu erweiterter Auftragsannahme an mehr Fachpersonal. Und: Über den Winter 2022/2023 war es nahezu unmöglich, kurzfristig eine Wärmepumpe zu kaufen. Auch der Markt für Wechselrichter, das sind die Geräte, welche den Solarstrom vom Dach aufnehmen und weiter verteilen (entweder in einen privaten Batteriespeicher, ins Netz oder in ein E-Auto oder zum sofortigen Verbrauch im Haus), war leer gefegt. Es gab Wartezeiten auf Lieferungen von über einem halben Jahr, teilweise auch darin begründet, dass internationale Häfen, etwa in China, nicht oder nur teils in Betrieb waren. (tri)

Zusatzfrage: Was machen eigentlich all die anderen Kommunen bei dem Thema? Einige stellen auf ihren Internetseiten groß die Bundesförderungen und steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten der Finanzbehörden heraus. Auch die Stadtwerke VS verfahren so.

Villingen-Schwenningen Was wird aus der alten IHK beim Riettor? Ohne Zustimmung der Stadt geht nichts Das könnte Sie auch interessieren

Die Städte Villingen-Schwenningen und Donaueschingen verweisen beispielsweise – teils mit Download-Angeboten – auf diese bundesweiten oder landesweiten Möglichkeiten. Eine Ansprechperson in den Rathäusern wird in diesen Kommunen nicht genannt.

Mangels Nachfrage gestoppt

Bad Dürrheim hat nach Angaben eines Sprechers bis im Jahr 2022 private Photovoltaik-Anlagen gefördert. Der Bonus sei zu wenig in Anspruch genommen worden und deshalb jetzt gestrichen, heißt es dazu im April 2023 aus der Kur- und Bäderstadt.