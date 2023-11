Die Schüleranzahlen an den Beruflichen Schulen des Landkreises steigen an. „Langfristig sieht es eher besser aus“, sagte Stefan Löffler, Leiter des Schulverwaltungsamtes im Ausschuss für Bildung und Soziales. Im Schuljahr 2028/2029 werde es einen deutlichen Anstieg geben.

Wo die Region gewinnt, wo sie verliert

Die Kreisräte mussten im Ausschuss für Bildung und Soziales dennoch hinnehmen, dass der Schwerpunkt Hauswirtschaft wohl spätestens ab 2025/26 im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht mehr unterrichtet wird. Und auch für den Schwerpunkt Technik und Management in Furtwangen sieht es kritisch aus. Mit sieben Schülern liegt die Gruppengröße unter dem Mindestmaß von acht Schülern.

Dafür wurden, so verkündete Stefan Löffler, die Standorte für Mehl- und Fleischberufe an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen und der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen bis auf weiteres gesichert. Und die Albert-Schweitzer-Schule wird einziger Standort der Floristik-Ausbildung im Regierungsbezirk Freiburg.

Wie es zu den Veränderungen kommt

Der Hintergrund dieser Entwicklung sind kreisübergreifende Gespräche zur Regionalen Schulentwicklung zwischen Regierungspräsidium Freiburg, Ortenaukreis, Landkreis Lörrach, Stadt Freiburg und Schwarzwald-Baar-Kreis. Laut Stefan Löffler waren die Bereiche Nahrung und Hauswirtschaft sowie Floristik und Gärtner betroffen.

Aufgrund von Ressourcenknappheit bei den Lehrkräften und Finanzen könnten nicht alle derzeit vorhandenen Schularten gehalten werden, berichtete Stefan Löffler. Alle Standorte im Regierungsbezirk haben demnach momentan im Bereich Hauswirtschaft einstellige Schülerzahlen, der Floristikbereich ist mehrheitlich im Bereich zweistelliger Schülerzahlen.

Sind die Wege zu weit?

„Es könnte sein, dass das wegbricht“, räumte Landrat Sven Hinterseh auf Nachfrage von Joachim von Mirbach (Grüne) ein, ob es in Offenburg ein Internat gebe. Denn möglicherweise nähmen die Schüler den Schulweg bis Offenburg nicht in Kauf.

Barbara Hendricks-Kaiser, Schulleiterin der Albert-Schweitzer- Schule, berichtete, dass die Hauswirtschafts-Schüler sogar aus Überlingen kämen. „Die fahren nicht nach Offenburg, sagte sie.

Joachim von Mirbach plädierte dafür, das Profil Technik und Management der Furtwanger Robert-Gerwig-Schule ins Oberzentrum zu verlagern. „Bevor der Zug weg ist.“

Doch das ist offenbar nicht so einfach. Denn wenn die Diskussion erneut eröffnet werde, so Landrat Hinterseh, entscheiden nur die Schülerzahlen. Und dann könne es sein, dass der Landkreis die Standorte für Mehl und Fleisch und Floristik an den Beruflichen Schulen doch einbüße.

Das sind die aktuellen Zahlen der Kreisschulen

An einigen Schularten steigen momentan die Schülerzahlen. Gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 sind es im neuen Schuljahr 137 Schüler mehr an den Beruflichen Schulen des Kreises. Insgesamt werden 8650 Schüler unterrichtet.

Hotelfachschule Insgesamt 190 Schüler mehr, vorwiegend im gewerblichen Bereich, gibt es an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei nun insgesamt 1490 Schülern. Technisches Gymnasium 37 Schüler mehr im Vergleich zum Vorjahr sind es am Technischen Gymnasium (jetzt 214 Schüler). Dabei sorgt der Teilzeitbereich für die Zunahme. Kaufmännische Schulen Zugelegt haben die Schülerzahlen an den Kaufmännischen Schulen 1. Dort sind es 37 Schüler mehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt sind es jetzt 876 Schüler. Gewerbeschule Villingen Am drastischsten ist der Rückgang der Schülerzahlen an der Gewerbeschule Villingen. 69 Schüler weniger gegenüber dem Vorjahreszeitraum besuchen die Bildungseinrichtung im Schuljahr 2023/ 2024. Im Schuljahr 2020/2021 hatte die Schule noch 2000 Schüler, jetzt sind es 1733, im Schuljahr 2021/2022 waren es 1802. vor allem bei den Teilzeitschülern gibt es einen Rückgang von 48 gegenüber 2021/2022. Gewerbeschule Donaueschingen Nicht gar so drastisch nimmt sich der Rückgang von 17 Schülern an der Gewerbeschule Donaueschingen gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus. Dort werden 2023/2024 insgesamt 1733 Schüler unterrichtet. Albert-Schweitzer-Schule Insgesamt 24 Schüler weniger besuchen 2023/24 auf die Albert-Schweitzer-Schule. Im Schuljahr 2020/2021 waren es noch 1110 Schüler. 2021/2022 waren es sogar 1137 Schüler, aber im Schuljahr 2022/2023 nur 1085 und im Schuljahr 2023/2024 sind es 1061 Schüler insgesamt. David-Würth-Schule An der David-Würth-Schule sind es im neuen Schuljahr zwar 25 Schüler weniger in Vollzeit, aber 29 Teilzeitschüler mehr gegenüber 2022/2023, als 941 Schüler die Bildungseinrichtung besuchten. Im Schuljahr 2023/2024 sind es somit vier Schüler mehr, also 945 Schüler insgesamt. Fachschule für Landwirtschaft Zunehmender Beliebtheit erfreut sich offenbar die Fachschule für Landwirtschaft. 39 Schüler mehr im neuen Schuljahr werden dort verzeichnet. Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen Anders sieht es an den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen aus. Im neuen Schuljahr gibt es dort im Hinblick auf den Vorjahreszeitraum 2022/2022 einen Rückgang um 35 auf 837 Schüler. Robert-Gerwig-Schule 17 Schüler weniger zählt die Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen im neuen Schuljahr, insgesamt werden dort aktuell 341 Schüler unterrichtet. Sonderpädagogische Bildungszentren An allen kreiseigenen Sonderpädagogischen Bildungszentren des Landkreises steigen die Schülerzahlen gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind es 44 Schüler mehr. In Villingen steigen die Zahlen an der Christy-Brown-Schule um sieben auf 141, an der Carl-Orff-Schule um zehn auf 125 und im Schulkindergarten Pusteblume um eins auf zwölf. In Donaueschingen legt die Karl-Wacker-Schule um sieben auf 80 zu, der Schulkindergarten für entwicklungsverzögerte Kinder bleibt beim Stand von zwölf. Den stärksten Zuwachs gibt es an der Klinikschule für Kinder in längerer Krankenhausbehandlung in Bad Dürrheim. Dort nimmt die Schülerzahl um 19 auf 204 zu.

Was die Ratsmitglieder davon halten

Eigentlich, so Stefan Löffler, habe man bei dem Kompromiss doch viel erreicht. Dem stimmte Walter Klumpp (Freie Wähler) zu. Michael Steiger (FDP) wünscht sich trotzdem ein Kompetenzzentrum Ernährung im Oberzentrum.

Das Gremium nahm per Beschluss die Entwicklung der Schülerzahlen und die Ergebnisse der kreisübergreifenden regionalen Schulentwicklung zur Kenntnis.