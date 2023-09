Im Oktober finden vor dem Landgericht in Konstanz zwei umfangreiche Prozesse statt: In dem einen sind fünf Männer unter anderem wegen des Vorwurfs des Menschenhandels angeklagt, in dem anderen Prozess gegen zwei Brüder geht es um den Vorwurf des schweren Bandendiebstahls.

Mitglieder einer rockerähnlichen Gruppierung

Ab 11. Oktober müssen sich fünf Angeklagte im Alter zwischen 23 und 33 Jahren vor dem Landgericht verantworten: Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglieder einer rockerähnlichen Gruppierung im Raum Villingen-Schwenningen diverse Straftaten begangen zu haben.

Jungen Frauen mit Gewalt gedroht

So sollen zwei der Angeklagten als Mitglieder einer Rockergruppe junge Frauen durch Vorspiegelung einer Liebesbeziehung und systematischen Drohungen mit Gewalt dazu gebracht haben, sich zu prostituieren und sämtliche Einnahmen aus dieser Tätigkeit an sie abzugeben. Angeklagt ist insoweit eine besonders schwere Zwangsprostitution in Tateinheit mit Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, teilt das Landgericht mit.

Schwunghafter Handel mit Rauschgift

Daneben wird vier der Angeklagten vorgeworfen, im Raum Villingen-Schwenningen einen schwunghaften Handel mit Rauschgift im Kilogrammbereich betrieben zu haben. So haben die Angeklagten unter anderem mit Marihuana, Amphetaminen, Methamphetamin, Amphetaminöl, MDMA, Ecstasy-Tabletten und Kokain gehandelt.

Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt, es sind 14 Zeugen geladen und zwei Sachverständige.

Zwei Brüder stehen vor Gericht

In einem weiteren Prozess, der am 25. Oktober losgeht, müssen sich zwei Brüder, zuletzt wohnhaft in Trossingen beziehungsweise in der Schweiz, wegen bandenmäßigen Einbrüchen verantworten. Sie sollen im Zeitraum August 2022 bis November 2022 bei mehreren Firmen eingebrochen sein. Ihnen wird vorgeworfen, im Villinger und Singener Raum mit weiteren Mittätern Diebesgut, darunter Rasierapparate, hochwertige E-Bikes sowie Bauwerkzeuge, in erheblichem Wert entwendet zu haben.

Beute im Wert von mehr als zwei Millionen Euro

Der 29-Jährige soll bei sieben Tagen Gegenstände im Wert von rund 1,752 Millionen Euro und der 31-Jährige bei fünf Taten ca. Gegenstände im Wert von 1,08 Millionen Euro erbeutet haben. Beide Angeklagten befinden sich in Haft, teilt das Landgericht Konstanz mit. Hier sind fünf Prozesstage und 15 Zeugen geladen. Ein Dolmetscher begleitet das Verfahren.