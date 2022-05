Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ dreht in Schwenninger Brautatelier Romina Auer und Nikol Konta haben in ihrem Brautgeschäft in Schwenningen Besuch von einem Fernsehteam bekommen. Am Montag wird die Folge mit den beiden zu sehen sein.

Nikol Konta (links) und Romina Auer haben im Oktober 2021 das Brautmodengeschäft „La belle mariée“ im alten E-Werk in Schwenningen eröffnet. Am Montag sind sie in der Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ zu sehen. | Bild: Anja Ganter