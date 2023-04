Wer träumt ihn nicht? Den Traum von den eigenen vier Wänden, sei es in Form einer Eigentumswohnung oder auch eines Hauses. Umso schlimmer ist es dann, wenn Bauschäden – egal welcher Ursache – den Käufer einer solchen Immobilie in den finanziellen Ruin treiben.

Der SÜDKURIER berichtete kürzlich über zwei Fälle solcher Art in Bad Dürrheim.

Schimmel: Dauerärger nach dem Wohnungskauf

Wasserschaden: Gefangen in einem endlosen Alptraum

Da gilt es wirklich – Augen auf beim Immobilienkauf.

Doch welche Vorsichtsmaßnahmen kann man gegen das Risiko ergreifen, unvermutet eine Problemimmobilie zu erwerben? Zwei Experten erklären, welche Tipps sie für den Kauf einer Immobilie geben würden, um sich größtmöglich abzusichern.

Das rät der Sachverständige Immobilienkäufern

Einer der beiden Fachleute ist Ralph Mathes. Er ist unabhängiger, von der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.

„Der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses ist für die meisten Menschen die größte finanzielle Investition ihres Lebens“, weiß der Immobilienfachmann aus Singen.

„Für jede Bauzeit gibt es typische Bauweisen und Baustoffe und ebenso typische Schwachstellen“, sagt der Fachmann. Beispielsweise sei die Bausubstanz von Gebäuden, die in den 1930er- und 1940er-Jahren gebaut wurden, wegen der damals krisen- und kriegsbedingten Baustoffknappheit oft schlecht. Auf was sollte man also achten?

Auf diese Schadstoffe müssen Sie achten

In Gebäuden ab den 1950er-Jahren bis Ende der 1990er-Jahre sei oft mit bestimmten Schadstoffen zu rechnen, erklärt Mathes. Zum Beispiel:

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe: PAK gibt es etwa in Teerprodukten in Abdichtungen und Klebstoffen

PAK gibt es etwa in Teerprodukten in Abdichtungen und Klebstoffen Asbest

Holzschutzmittel: PCP (Polychlorierte Biphenyle) beispielsweise stehen im Verdacht, krebserregend zu sein

PCP (Polychlorierte Biphenyle) beispielsweise stehen im Verdacht, krebserregend zu sein Chlorierte Kohlenwasserstoffe: Sie wurden in der Vergangenheit in großer Menge produziert, sind aber mittlerweile verboten.

Sie wurden in der Vergangenheit in großer Menge produziert, sind aber mittlerweile verboten. Formaldehyd: können in Spanplatten enthalten sein, besonders starke Belastungen können sich in alten Fertighäusern finden

können in Spanplatten enthalten sein, besonders starke Belastungen können sich in alten Fertighäusern finden Künstliche Mineralfasern: diese Dämmstoffe wurden vor 1996 hergestellt, ihr Einbau ist wegen Restbeständen bis 2000 aber nicht auszuschließen

diese Dämmstoffe wurden vor 1996 hergestellt, ihr Einbau ist wegen Restbeständen bis 2000 aber nicht auszuschließen Blei: hauptsächlich in sehr alten Wasserleitungen und teilweise in Elektroinstallationsrohren von den 1920er- bis in die 1950er-Jahre zu vermuten

Alles besichtigen vom Keller bis zum Dach

Vor dem Immobilienkauf gelte es etwa, möglichst alle Bereiche, die zum Gemeinschaftseigentum zählen, auch tatsächlich zu besichtigen. Der Grund: Wohnungseigentümer müssen sich anteilig an den Instandsetzungs- und Sanierungskosten beteiligen, die Gemeinschaftseigentum betreffen – zum Beispiel Dach, Fassade, Abdichtung der erdberührten Bauteile, Haustechnik.

Schadenspotenzial Wasser

Eindringendes Wasser kann enorme Folgen für Geldbeutel und sogar die Gesundheit haben. „Schon bei der ersten Besichtigung eines Gebäudes sollten Sie riechen“, empfiehlt Ralph Mathes. Ein Geruch nach alter nasser Pappe oder feuchter Erde kann beispielsweise auf Bakterien oder Schimmelpilze als Folge erhöhter Feuchtigkeit zurückzuführen sein.

Ein sichtbares Alarmzeichen ist es, wenn in Kellerräumen eine Beschichtung oder der Putz abblättert und sich Salzablagerungen auf den Wandoberflächen bilden. Das könne in älteren Gebäuden (bis in die 1970er-Jahre) häufig der Fall sein, weil die erdberührten Bauteile entweder nicht oder mangelhaft abgedichtet wurden, oder die Abdichtung alterungsbedingte Schäden aufweist.

Sanierung kann sehr teuer werden

Ein Umbau alter Kellerräume zu hochwertig genutzten Räumen sei in der Regel aufwändig, so Mathes, weil erdberührte Außenwände freigelegt werden müssten, um Abdichtungen zu erneuern und Wände zu dämmen. Eine Bodenplatte nachträglich abzudichten bei durchdrückendem Wasser sei äußerst schwierig und teuer.

Was ist ein Sachverständiger? „Der Begriff Sachverständiger ist in Deutschland rechtlich nicht geschützt“, erklärt Ralph Mathes. Die Bezeichnung „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ dürfen dagegen nur Sachverständige führen, die den Nachweis ihrer überdurchschnittlichen Qualifikation vor einer Industrie- und Handelskammer, einer Ingenieur- oder Handwerkskammer erbracht haben und ihre Weiterbildung ständig nachweisen. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige werden darauf vereidigt, unabhängig und unparteiisch zu sein.

Ein Schimmelbefall im Bereich von Wärmebrücken (Außenkanten, Ecken, Balkonplatten) kann ebenfalls auf einen Mangel hindeuten. Unregelmäßige gelbbraune Verfärbungen auf Oberflächen können ein Hinweis auf einen Wassereintritt sein.

Ist das Dach wirklich dicht?

Auch Dachräume sollten bei einer Besichtigung nicht ausgespart werden, oder bei Flachdächern der Zustand der Abdichtungen zu beispielsweise Kamin- und Rohrdurchführungen geprüft werden. Alte Abdichtungsmaterialien können im Vergleich zu heutigen Dachabdichtungen bereits nach wenigen Jahren geschädigt sein.

Wann Risse problematisch werden

Risse im Putz mit geringer Rissbreite bis etwa 0,2 Millimeter und Risse im Beton bis etwa 0,4 Millimeter können hinsichtlich einer Wasserbelastung des Bauteils kritisch sein, lassen sich aber problemlos instand setzen und haben normalerweise keine Auswirkung auf die Standfestigkeit des Gebäudes.

Risse mit größeren Breiten, die durch den gesamten Wandquerschnitt verlaufen, können auf Setzungen eines Gebäudeteils hindeuten und sollten untersucht werden. Bei neueren Gebäuden sollte besonders auf Putzrisse und Wasserränder – oft neben den Fensterbänken und unterhalb der Fenster – geachtet werden.

Vorsicht bei alter Haustechnik

„Eine veraltete Haustechnik kann ebenfalls zu hohen Reparatur- und Instandsetzungskosten führen“, warnt Ralph Mathes. In vielen Altbauten sind die Trinkwasser- und Heizungsleitungen schadenanfällig oder bereits schadhaft.

Ein Hinweis bei sichtbaren Leitungen, etwa im Technikraum, sind etwa undichte Stellen, Kalkablagerungen entlang von Rohrverbindungen und Armaturen und Abtropfspuren auf dem Boden. Sinnvoll ist eine Heizungsanlagenprüfung durch einen Fachbetrieb.

Beim Wohnungskauf die Rücklagen checken

In puncto Finanzen ist bei einer Wohnungseigentümergesellschaft (WEG) auch noch der Blick auf vorhandene Rücklagen sinnvoll. Denn: Für Reparaturen an Gemeinschaftseigentum muss die WEG aufkommen, das kann teuer werden. Sollten nicht genügend Rücklagen vorhanden sein, können da schnell hohe Extraausgaben fällig werden.

Das rät der Architekt beim Thema Denkmalschutz

Auf die genannten Knackpunkte beim Immobilienkauf weist auch Experte Alexander Schmid aus Donaueschingen hin. Er ist Architekt, Diplomingenieur und Vorsitzender des Kammerbereichs Schwarzwald-Baar der Architektenkammer Baden-Württemberg.

Architekt und Diplom-Ingenieur Alexander Schmid ist Vertreter der Architektenkammer Baden-Württemberg im Schwarzwald-Baar-Kreis. | Bild: Felix Kaestle

Der Experte, der in die Fachliste Denkmalschutz eingetragen ist, unterstreicht zudem ein häufiges Problem in einem ganz bestimmten Immobiliensektor: „Viele Käufer, die eine denkmalgeschützte Immobilie kaufen, unterschätzen die Kosten einer Sanierung oder Renovierung.“ Daher sei es besonders wichtig, sich fachlichen Beistand bei der Besichtigung vor dem Kauf zu holen.

Darin sind sich sowohl Ralph Mathes als auch Alexander Schmid einig. Kaufinteressenten sollten zur Besichtigung einen Experten hinzuziehen, sei dies nun ein Sachverständiger, ein Architekt, ein Gutachter oder ein in der Bausanierung erfahrener Handwerker.

Auskünfte zu möglichen Ansprechpartnern geben die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder auch die Industrie- oder Handelskammern.