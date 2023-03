Ein Ehepaar aus Villingen-Schwenningen ist Ende Januar einer perfiden Diebstahlsmasche in Spanien zum Opfer gefallen. Das Polizeipräsidium Konstanz erklärt in einer Pressemitteilung, wie das Ganze abgelaufen ist und wie die Kriminellen vorgegangen sind.

Schwarzwald-Baar Sparkassen-Prozess: Das Vertrauen alter Menschen schamlos ausgenutzt Das könnte Sie auch interessieren

Zunächst sei dem Ehemann auf der Fahrt gen Süden kurz nach dem Halt auf einer Raststätte aufgefallen, dass sein Auto Luft aus einem Reifen verloren hatte. Daher habe er eine Haltebucht angesteuert. „Unmittelbar hinter ihm hielt ein fremdes Auto und einer der Insassen bot an, bei der Autopanne zu helfen“, so die Polizei in der Pressenotiz.

In einem unbeobachteten Augenblick habe der Mann jedoch – anstatt zu helfen – eine Handtasche aus dem Auto des Ehepaares gestohlen. Als die Villingen-Schwenninger das bemerkten hätten, seien die Diebe bereits über alle Berge gewesen.

Diebstahl wurde gezielt vorbereitet

Dahinter steckte offenbar aber nicht nur eine Zufallsbegegnung – sondern eine vorbereitete Tat. Denn der Ehefrau sei eingefallen, dass sie das Auto der Täter schon einmal gesehen hatte – und zwar nur wenige Kilometer zuvor auf der Rastanlage, wo sie ebenfalls angehalten hatten.

Augenscheinlich hätten die Täter bei dem Zwischenhalt des Ehepaares die Luft aus dem Reifen abgelassen und so den Diebstahl vorbereitet, bei dem sie dann als scheinbar zufällig auftauchende Pannen-Helfer aufgetreten seien.

Kriminalität Vorsicht an der Wohnungstür! Mit diesen Maschen wollen Betrüger an Ihr Geld Das könnte Sie auch interessieren

So schützen Sie sich auf Reisen

Vor Beginn der Osterferien rät die Polizei: „Wenn Sie unterwegs mit dem Pkw, dem Wohnwagen oder dem Zweirad kurz halten, zum Beispiel um zu tanken oder eine Raststätte aufzusuchen, seien Sie wachsam. Dieben reicht eine kurze Abwesenheit, um Wertsachen aus Ihrem Fahrzeug zu stehlen, damit wegzufahren oder – wie im genannten Fall – das Fahrzeug vorher zu manipulieren.“

Ebenfalls immer ratsam: „Tragen Sie während Fahrt, Flug und auch am Urlaubsort Ihre Zahlungsmittel, Ausweispapiere, und andere Wertsachen immer am Körper (beispielsweise in einer verschließbaren Innentasche Ihrer Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche), damit Taschendiebe keine Chance haben.“ Ausführliche Information gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.