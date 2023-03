Kontakt und Kooperationspartner

Als Kooperationspartner wurden bewusst Familienzentren gewählt, um die Familien in ihrem sozialen Umfeld zu erreichen. Dazu gehören die Kindertagesstätte und Familienzentrum Petrus in VS-Villingen, das Familien- und Begegnungszentrum St. Elisabeth in VS-Schwenningen sowie die evangelische Kindertagesstätte am Salinensee in Bad Dürrheim. Vier Themenmodule finden online statt. Zwei Veranstaltungen sind in Präsenz in den Familienzentren geplant. Die ersten Termine haben bereits erfolgreich statt gefunden. Projektträger ist das das Diakonische Werk (Referentinnen: Corina Heim und Natalia Renz), Kooperationspartner ist der Caritasverband (Referentinnen: Tanja Link und Verena Preuss). Kontakt: www.diakonie-sbk.de und www. caritas-sbk.de