von Hans-Jürgen Götz

Die Freunde des Skilanglaufs können es kaum erwarten, dass in den kommenden Tagen noch etwas mehr Schnee fällt, um endlich wieder auf zwei Brettern durch herrliche Winterlandschaften in der Region gleiten zu können.

Der Loipenverbund Ostschwarzwald ist jedenfalls organisatorisch vorbereitet für die neue Saison. In dem Verbund haben die Städte Villingen-Schwenningen und Vöhrenbach sowie die Gemeinde Unterkirnach ihre Skiloipen miteinander vernetzt. Derzeit ist zwar trotz winterlicher Witterung noch keine Langlaufstrecke mangels ausreichend dicker Schneeschicht präpariert. Aber sobald die Grundlage ausreicht, kann es losgehen.

Der Verbund bietet auch dieses Jahr den Bändel mit Plakette für den alten Pauschalpreis von 10 Euro an – also das Bändchen, das Loipennutzer als Zeichen ihrer Kostenbeteiligung an der Loipenpflege kaufen. Kinder und Schüler sind sogar frei.

Loipenzustand und Bändelverkauf Loipentelefon Der aktuelle Loipenzustand für VS und Vöhrenbach kann über das Loipentelefon unter 07721/821599 abgerufen werden. Aktuelle Loipen-Infos online Das Forstamt Villingen-Schwenningen informiert hier über die jeweils geöffneten Loipen und deren Zustand im Bereich VS und Vöhrenbach. Die Gemeinde Unterkirnach veröffentlicht aktuelle Infos zu ihren Langlaufstrecken hier Bändelverkauf in Villingen-Schwenningen Städtisches Forstamt, Touristik-Information & Ticket-Service (Franziskanermuseum), Optik Singer / Geschäftsstelle Skiclub Villingen, Gasthaus „Auerhahn“, Gasthaus „Breitbrunnen“, Sport Weiß VS-Obereschach, Sport Stähle Bändelverkauf in Vöhrenbach Skiclub Vöhrenbach sowie Bürger- und Touristinfo im Rathaus Bändelverkauf in Unterkirnach Hapimag Resort und Tourist-Information

In einer Zeit, in der der gerade alles teurer wird – von den Lohnkosten über Ersatzteile und Dieselkraftstoff für die Maschinen – ist das schon bemerkenswert. Selbst das Parken an den bekannten Einstiegspunkten der Loipen ist auch weiterhin kostenlos.

Dieser Preis deckt bei weitem auch nicht die Kosten für den Unterhalt des Loipennetzes und ist eher als freiwilliger Anerkennungsbeitrag zu verstehen.

„Uns ist das einfach ein besonderes Anliegen, diesen Service auch weiterhin unseren Bürgern zur Verfügung stellen zu können, und damit alle unterstützen, die sich gerne an der frischen Luft sportlich bewegen wollen“, erklärt VS-Bürgermeister Detlev Bührer bei dem Ausblick auf die neue Saison, den er zusammen mit seinen Bürgermeister-Kollegen Andreas Braun aus Unterkirnach und Heiko Wehrle aus Vöhrenbach gab.

Seit 2011 gibt es den Loipenverbund Ostschwarzwald. Unter der Regie des doppelstädtischen Forstamtes und mit kommunalen Diensten und Unterstützung der örtlichen Skiclubs werden seitdem jeden Winter mehr als 46 Kilometer Loipenstrecke angelegt und gepflegt, so lange es die Witterung erlaubt.

Bevor es losgehen kann, sorgt das Forstamt dafür, dass nirgendwo noch Lagerholz die Strecken blockiert und tief hängende Äste zurückgeschnitten werden. Sobald genug Schnee liegt und die Temperaturen passen, fahren die Helfer mit mehreren kleinen Pistenbullis mit Spezialausrüstung bereits um 5 Uhr morgens los, um die Loipen in Schuss zu bringen. Bis dann am Ende auch wirklich alle Streckenabschnitte präpariert sind, dauert es rund 16 Stunden.

So können die Langläufer das ganze Loipennetz zwischen Villingen, Unterkirnach und Vöhrenbach zu ausgiebigen Langlaufwanderungen nutzen. Und zum Pausenvesper oder Tagesabschluss laden die beiden Waldgaststätten „Auerhahn“ und „Breitbrunnen“ Wanderer und Skifahrer ein.

Das jährliche Skirennen beim „Auerhahn“ ist in dieser Saison übrigens für den 22. Januar geplant. Für eine schön lange Langlaufsaison bei herrlichen Winterwetter ist jedenfalls alles vorbereitet.