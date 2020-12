von der SK-Redaktion

Täglich veröffentlicht das Gesundheitsamt die Corona-Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis. So werden am Freitag, 18. Dezember, 3914 nachgewiesene Covid-Infektionen gemeldet. Das sind 90 mehr als noch am Vortag. 3208 dieser Menschen gelten als genesen – ein Plus von 152.

Derzeit gibt es im Kreis 618 mit Sars-Cov-2 Infizierte, das sind 63 weniger als am Vortag. An oder mit Corona verstorben sind aktuell 88 Menschen, einer mehr als am Vortag. Im Schwarzwald-Baa-Klinikum werden 88 Personen stationär wegen einer Coronaerkrankung behandelt, vier weniger als am Vortag. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert ist wieder leicht angestiegen und liegt bei 220,7.

Menschen, die sich auf Corona testen lassen müssen, machen das im Schwarzwald-Baar-Kreis zumeist im Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen. Dieses ist montags und mittwochs von 13 bis 15 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Tag nach Neujahr ist das Abstrichzentrum geschlossen.