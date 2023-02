Tödliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag um 16.50 Uhr auf der Landesstraße 177 in Höhe Königsfeld ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll laut Polizei ein 26 Jahre alter Motorradfahrer vom Kreisverkehr in die Peterzeller Straße eingefahren sein.

Zeitgleich sei ein 29-jähriger Autofahrer vom Parkplatz eines Discounters ausgefahren um nach links in die Peterzeller Straße abzubiegen. Hierbei habe den von links kommenden Motorradfahrer übersehen, so dass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam.

Straße über Stunden gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motorradfahrer über das Dach des Autos geschleudert worden und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle an den Folgen der Verletzungen. Eine Mitfahrerin im Auto erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges hat die Verkehrspolizei aus Zimmern ob Rottweil vor Ort die Ermittlungen übernommen. Weiter wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Straße war bis gegen 21 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt.