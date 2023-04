Ob wandern, tanzen oder feiern – oder alles zusammen: Traditionell hält es viele zum 1. Mai nicht daheim in den eigenen vier Wänden – erst recht in diesem Jahr, wo es zum Feiertag ein langes Wochenende gibt. Vereine und andere Veranstalter locken mit ganz unterschiedlichen Angeboten.

Wir sammeln an dieser Stelle die aktuell anstehenden Veranstaltungen. Planen auch Sie eine Veranstaltung zum 1. Mai im Schwarzwald und auf der Baar? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: villingen.redaktion@suedkurier.de.

Bräunlingen

Die Landfrauen Bräunlingen laden zu Party–Power–Blasmusik mit der Band „Blaska“ am Samstag, 29. April, 21 Uhr in die Stadthalle Bräunlingen ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro (erhältlich bei www.trio-k.de) oder an der Abendkasse 14 Euro.

Hüfingen

Die Bläserjugend Mundelfingen lädt von Samstag, 29. April bis Montag, 1. Mai wieder zum Maifest auf dem Berg ein. Es findet wie immer auf dem Wanderparkplatz Burgmühlenweg in Mundelfingen statt. Am Samstag, 29. April, startet um 20 Uhr die Gummistiefelparty mit DJ Fazio. Am Sonntag spielen ab 11 Uhr die Gauchachmusikanten aus Döggingen und der Musikverein Achdorf, bevor ab 19 Uhr die Al Capones Stubenmusik für Stimmung sorgt. In den Abendstunden öffnet dann noch die Bar. Am Montag unterhalten der Musikverein Aulfingen und die RisKanten aus Reiselfingen. Sonntag und Montag gibt es wie immer einen reichhaltigen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Die Bläserjugend freut sich auf zahlreiche Gäste.

VS-Marbach

Die Freiwillige Feuerwehr Villingen-Schwenningen, Abteilung Marbach, lädt zum Maibaumfest am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus Marbach ein. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt.

VS-Villingen

Die Coverband Stormy Friday rockt im Gemeindesaal von St. Konrad in Villingen beim traditionellen Tanz in den Mai am 30. April – und macht damit zugleich „Rock für Peru“. Denn der Auftritt wird veranstaltet von den Perukreisen St. Konrad und Villinger Münster. „Wir können alles – außer Noten lesen“, behaupten die fünf Musiker mit ihrer Sängerin Eli Vogelsang. Dabei haben alle fleißig Noten gemacht – außer Schlagzeuger Herbert Kornhaas, der erst später dazukam. Als Lehrerband haben sie nämlich vor 32 Jahren angefangen, ihre Lieblingsmusik nachzuspielen: Beat und Rock‘n‘ Roll der 60er, Folk Rock und Hard Rock der 70er, ab und zu etwas Neues und gelegentlich auch etwas Deutsches.

Die Band Stormy Friday nach ihrem jüngsten Auftritt in der Schwenninger Vesperkirche. Am 30. Mai gastiert sie im Gemeindesaal von St. Konrad in Villingen. | Bild: Elisabeth Storz

Zur Band gehören außerdem Claus Decker (Sologitarre), Stefan Storz (Rhythmusgitarre), Hans Engelhard (Bass) und Johannes Kaiser (Keyboard) – allesamt ehemalige Religionslehrer. Tanzen ist ausdrücklich erwünscht. Beginn ist am 30. April um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist gesorgt. Spenden sind erbeten für die peruanischen Partnergemeinden Iquitos und Ocongate.

Hochemmingen

Die Landjugend Hochemmingen veranstaltet ihren traditionellen Brauchtumstag „Tanz in den Mai“ am Sonntag, 30. April, auf dem Rathausplatz in Hochemmingen. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr, der Maibaum wird um etwa 18 Uhr auf dem Rathausplatz aufgestellt. Danach wird die Volkstanzgruppe mit einigen selbst einstudierten Volkstänzen auftreten – und der Maibaum wird verlost. Falls das Wetter nicht so schön sein sollte, findet die Veranstaltung im Bürgersaal statt. Natürlich gibt es auch reichlich zu essen und zu trinken!

Löffingen

Auch in der Walpurgisnacht, also der Nacht zum 1. Mai, haben die Löffinger Hexen das Sagen, allerdings als Gastgeberinnen des Frühlingsfestes. Gleich zwei Tage lang wird der Frühling gefeiert, direkt in und an der Hexenscheune im Maienland. Die Hexenscheune wird zu einem urig-gemütlichen Ort, an dem bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert werden kann. Am Sonntag, 30. April, um 16 Uhr, beginnt das Fest, ab 20 Uhr wird das Original Schwarzwald-Quintett spielen. Am 1. Mai findet um 11 Uhr der Frühschoppen mit den Fidelen Breisgauern statt, um 14 Uhr wird die Gruppe MOST (Musik ohne Strom) die Gäste erfreuen. An beiden Tagen ist der Eintritt frei.

VS-Tannheim

Die Musikkapelle Tannheim lädt am Montag, 1. Mai, ab 10.30 Uhr zum Maifest ein. Zum Frühschoppen ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Randen. Nachmittags spielen die Musikfreunde aus Tannheim an der Iller, bevor danach das Jugendorchester Dreiklang sein Können unter Beweis stellt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Je nach Wetterlage findet das Fest in oder um die Festhalle statt.