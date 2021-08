von Franziska Zeller

Perspektivwechsel statt Frustration

Beliebt sind insbesondere spirituelle Bücher mit den Schwerpunkten der Sinnsuche und Achtsamkeit, sagt Rainer Wißmann, stellvertretender Filialleiter in der Villinger Buchhandlung Osiander: „Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist aktuell sehr populär, allerdings eher im positiven Sinne. Die Menschen fragen vermehrt nach ihrer Aufgabe und ihrem Platz im Leben. Ich habe die Kunden diesbezüglich allerdings nie verzweifelt empfunden, sondern vielmehr neugierig und weltoffen.“ Wißmann zufolge wirkten die Menschen entschleunigt und nutzten die Zeit zur Selbstoptimierung, Selbstfindung und Horizonterweiterung. Vor allem das fiktive Buch „Café am Rande der Welt“ werde sehr oft gekauft und sei eine gute Lektüre für Menschen auf der Suche nach Sinnhaftigkeit.

Französische Krimis

Dass die Buchwahl sich vermehrt in Richtung Reisen in ferne Welten bewegt, ist Martina Schwarz, Inhaberin der St. Georgener Buchhandlung Siegfried Haas, in den letzten Monaten besonders aufgefallen: „Gerade Romane, die in fernen Ländern spielen, werden aktuell viel gekauft. Die Leser können sich so ein wenig vom stressigen Alltag lösen“, so Schwarz. Unter anderem liege der Trend ihrer Kunden zurzeit bei französischen Krimis sowie Kurzgeschichten über Reisen in entfernte Länder wie „Fahrt ins Blaue“. Für diese Zielgruppe hat die Inhaberin mit „Das Buch von der Riviera“ oder auch „Hotel Provençal“ gleich zwei Buchtipps parat.

Leser mögen‘s anspruchsvoll

Das wachsende Lese-Interesse schreibt die Osiander-Buchhändlerin Margarete Schmitz in erster Linie der vermehrten Zeit durch die Pandemie zu. „Uns ist aufgefallen, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre neu gewonnene Zeit nutzen möchten und dadurch wieder das Lesen für sich entdeckt haben“, sagt sie.

Während sie allerdings mit einem Trend hin zur reinen Unterhaltungsliteratur gerechnet hätte, wurden bei Osiander seit letztem Jahr vermehrt literarisch anspruchsvolle Werke sowie auch Fantasy-Bücher gekauft. Auch Schmitz sieht den Grund dafür darin, dass die Leser sich in diesen angespannten Zeiten in ferne Welten wegdenken wollten.

Empfehlen kann Schmitz populäre Bücher wie den Roman „Der Gesang der Flusskrebse“. Dieser ermögliche ihr zufolge durch die vielen Landschaftsbeschreibungen gerade Menschen, die in diesem Sommer zu Hause bleiben müssen, zumindest eine gedankliche Reise und biete so einen kleinen Urlaubsersatz.

Schulhilfen für Kinder

Morys Hofbuchhandlung in Donaueschingen verzeichnet nach Angaben der Buchhändlerin Kathrina Fritschi außerdem eine vermehrte Nachfrage in Bezug auf Beschäftigungsbücher sowie Schulhilfen für Kinder: „Einerseits trägt das Homeoffice dazu bei, die Kinder beschäftigen zu wollen, auf der anderen Seite müssen Eltern seit der Pandemie mit ihren Kindern auch vermehrt zusammen lernen und kaufen Übungshefte.“

Einen generellen Anstieg des Umsatzes könne sie allerdings nicht feststellen, dies liege vor allem am zunehmenden Online-Handel. „Der Online-Buchhandel ist immer mehr präsent und wurde durch Corona noch weiter beschleunigt“, so die Buchhändlerin abschließend.