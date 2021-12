Auf der Geburtenstation Im Kreis-Klinikum ist die Corona-Pandemie angekommen. Schwere Krankheitsverläufe bei infizierten Schwangeren gab es im Schwarzwald-Baar-Klinikum bisher zwar nur bei ungeimpften Patientinnen, berichtet der zuständige Kreißsaal-Arzt im Gespräch mit dem SÜDKURIER, die trifft es aber besonders hart. Die Zahl der Kaiserschnitte schnellt in die Höhe und es gab auch bereits eine Totgeburt.

Früh- und Neugeborenenstation; Kreißsaal. | Bild: Carolin Jacklin

Mit einer ungewöhnlichen Aktion will „Der andere Laden“ in St. Georgen Ungeimpfte ermutigen. Das Geschäft gewährt 50 Prozent Rabatt für Ungeimpfte und sorgt in St. Georgen damit für reichlich Gesprächsstoff. Für die Industrie- und Handelskammer ist die Frage, ob man das überhaupt darf, völlig neu. Und Bürgermeister Michael Rieger ruft zur Besonnenheit auf.

Bild: Ganter, Patrick

Von Monat zu Monat nimmt der Impfschutz gegen Corona ab, darüber ist sich die Wissenschaft einig. Die Empfehlung lautet daher: Boostern. Wie stark genau lässt der Schutz aber nach? Und wie hoch ist er nach dem Boostern im Vergleich zu vorher? SÜDKURIER-Redakteur Matthias Jundt wollte es genauer wissen und hat sein Blut untersuchen lassen.

Antikörpertest, Ergebnisse und Blutabnahme | Bild: Matthias Jundt

Und sonst so?

In Villingen werden Impfwillige weggeschickt – Warum von ihnen ein negativer Schnelltest verlangt wurde

Donaueschinger Drogeriemarkt lässt nicht mehr jeden rein – Einkauf nur noch mit 2G-Nachweis

Werden Mitarbeiter wegen der Impfpflicht kündigen? So sehen es die Leiter von Alten- und Pflegeheimen auf der Baar

Die Südbaar riegelt an den Feiertagen ab: Das haben Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen beschlossen

In der Donaueschinger Innenstadt gibt es jetzt einen Automatenladen – Wird das eine Konkurrenz für den Wochenmarkt?

Nach tödlichem Brand in Villingen: Brandopfer ist vermutlich ein 76-jähriger Bewohner – Feuerwehr muss nachlöschen

Zu Kinderarzt Selahattin Yavrucuk in Hüfingen kommen schon die Urenkelkinder: Jetzt will der 85-Jährige wirklich in den Ruhestand gehen

30.000 Bändel pro Woche: So kommt die Aktion der Geschäfte in Villingen und Schwenningen bei den Kunden an

Liegt das Schwenninger Moos jetzt in Villingen? Das Internet spottet über missglückte Bahn-Plakate

Urteil im Dauchinger Mordprozess: Angeklagter muss in Psychiatrie – Richter spricht von „keiner leichten Entscheidung“

Interaktiver Weihnachtsbaum geht kopfüber online – Wir erklären, wie „The Baum“ funktioniert

Kunst und Kult: Diese drei Menschen schaffen in St. Georgen etwas Besonderes

Karl Griesbaum feiert seinen 105. Geburtstag – Jetzt hat St. Georgens ältester Bürger ein neues Ziel

Zu exotisch: Niedereschachs Krokodilhaut wird jetzt in der Stuttgart ausgestellt