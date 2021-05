Schwarzwald-Baar-Kreis vor 36 Minuten

Von Corona-Lockerungen, über Querdenker, bis Kirche: Das Wichtigste des Schwarzwalds im Wochenrückblick

Was war in dieser Woche im Schwarzwald-Baar-Kreis los? Kurze Antwort: jede Menge. Die lange Antwort gibt es in der SÜDKURIER-Wochenübersicht – unter anderem mit einer erneuten Querdenker-Demo und Corona-Lockerungen.