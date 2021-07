Dauchingen vor 1 Stunde

Von Äpfeln und Birnen: Im Schwarzwald hergestelltes Cider findet internationale Anerkennung

In Dauchingen produzieren Patrick Mann und Wendy LeBlanc Cider. Corona hat ihnen dabei in einer Weise sogar in die Karten gespielt. Erste Erfolge konnten sie auch bereits erzielen: Unter 77 Herstellern aus 18 Nationen wurden sie bei einem internationalen Cider-Wettbewerb zu den besten gekürt. Und trotzdem kommt bei beiden ab und an die Frage auf: „Ist es das alles wert?“