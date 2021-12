Öffentliches Impfen ohne Termin – klingt verlockend, endet aber nicht unbedingt mit einem Piks. Der Andrang ist riesig. Klaus Krischel aus Schwenningen und seine Frau sind bei der Suche nach einem Booster-Termin schon zweimal leer ausgegangen. Das Ehepaar wartet stundenlang in Eiseskälte vergebens auf die Impfung. Dann haben sie Glück und bekommen einen wertvollen Tipp von seiner Friseurin.

Impftermine sind begehrt. Hier eine Szene aus dem Kreis-Impfzentrum, das sich im Schwarzwald-Baar-Center befindet. dort steht man allerdings im Warmen. An der Neuen Tonhalle gingen am Sonntag viele Impfwillige leer aus, die in einer langen Schlange bei 2,5 Grad Celsius ausharrten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Es war eine Tat, mit der so niemand gerechnet hatte. Als Matija P. im Juli mit einem Bagger in der Vogtgasse wütet, richtet er ordentlich Schaden an. Zumindest was die Gebäude betrifft, zeigt sich nun ein Licht am Ende des Tunnels. Wie die weiteren Beschädigungen behoben wurden und wie der aktuelle Sachstand ist, erfragten wir bei Bauherrn Ingo Fangerow.

Bild: Simon Bäurer

Der Krankenhausbetrieb ist am Limit: Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Sieben-Tages-Inzidenz für Corona-Neuansteckungen zeitweise über der 1000er-Marke. Die Situation machte sich immer drastischer im Klinikum bemerkbar. Patienten mussten in andere Krankenhäuser gebracht werden, weil sie in VS oder Donaueschingen nicht mehr versorgt werden konnten. Wir erklären, was das für geplante Operationen bedeutet und wie das Kleeblattkonzept funktioniert.

Reicht die Kapazität des Schwarzwald-Baar-Klinikums nicht mehr aus, müssen Patienten – wie in den vergangenen Wochen elfmal geschehen, verlegt werden. Das passiert per Krankenwagen und bei sehr hoher Dringlichkeit auch per Intensivtransport- und Rettungshubschrauber „Christoph 11“. | Bild: Matthias Jundt

Und sonst so?