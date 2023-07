Die Kulturnacht lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste in die Schwenninger Innenstadt. Was für den unbedarften Besucher nach einem entspannten Abend aussieht, ist in Wahrheit harte, teils ehrenamtliche Arbeit für die zahlreichen Menschen, welche dieses Fest überhaupt erst möglich machen.

In den Menschenmassen haben wir fünf von ihnen ausfindig gemacht. Das sagen sie zu ihrem Einsatz.

Bei großen Menschenmengen braucht es auch zahlreiche Helfer wie hier die Security vor der Bühne. | Bild: Dominik Zahorka

Ordnung muss sein

„Generell hoffe ich, dass es alles friedlich bleibt. Im Zweifelsfall wollen und dürfen wir aber auch gar nicht eingreifen, das ist nicht unsere Aufgabe“, sagt Adrian Schneikart, der für das Ordnungsamt Schwenningen als Ordnungskraft und Bändeleverkäufer am Muslenplatz eingeteilt ist.

Adrian Schneikart ist als Ordnungskraft und Bändleverkäufer dabei. | Bild: Dominik Zahorka

Die Ein- und Ausgänge des Festivalbereichs unterlägen am Veranstaltungsabend einer strengen Kontrolle und manch einer wisse gar nicht, dass die Kulturnacht Eintritt koste: „Da muss man dann diplomatisch sein und Aufklärungsarbeit leisten“, sagt Schneikart.

Retter mit Routine

„Ich bin schon seit zehn Jahren bei der Kulturnacht im Einsatz und habe eine gewisse Routine“, sagt Daniel Weißhaar vom Rot-Kreuz-Ortsverband Schwenningen.

Daniel Weißhaar vom DRK-Ortsverband Schwenningen kümmert sich mit seinem Team von Rettungs- und Sanitätskräften um die Sicherheit der Veranstaltung. | Bild: Dominik Zahorka

Jedes Jahr stehe die gleiche Anzahl an Rettungsmitteln und Personal zur Verfügung. Das Rote Kreuz arbeite mit den anderen Sicherheitskräften von Feuerwehr und Ordnungsamt routiniert zusammen. Die Sanitätsstation sowie Sanitätstrupps zu Fuß und per Fahrzeug seien auf sämtliche Situationen vorbereitet und sicherten die Veranstaltung ab.

Lebensmittelkontrolle Kontrolleure schließen sein Restaurant wegen Schaben – Nach einem Tag macht er wieder auf Das könnte Sie auch interessieren

„Die Spitzenzeiten fangen erst gegen 22 Uhr an, da kann es dann leicht etwas stressiger werden“, sagt Weißhaar.

Kontakte an der Essensausgabe

Gaby Cernoch-Reich vom Basketballverein Schwenningen ist mit ihrer Truppe bereits zum zweiten Mal bei der Kulturnacht dabei um für das leibliche Wohl der Besucher zu sorgen.

Gaby Cernoch-Reich vom Basketballverein Schwenningen sorgt mit ihrer Truppe für das leibliche Wohl der Besucher. | Bild: Dominik Zahorka

„Man knüpft hier wahnsinnig viele Kontakte, die Leute freuen sich und es ist super für unseren Verein hier vor Ort zu sein“, sagt sie. Wegen Corona habe es zwar eine kleine Zwangspause gegeben, man sei aber froh wieder seinen Teil für das Gelingen der Kulturnacht beitragen zu können.

Schwarzwald-Baar Gähnende Leere im Briefkasten – und was wird erst in den Sommerferien? Das könnte Sie auch interessieren

Bücherei bietet Hüpfburg und 3D-Druck

„Wir haben in diesem Jahr wieder eine Hüpfburg aufgebaut und bieten außerdem Air-Brush-Tattoos für die Kinder an“, sagt Volker Fritz, Leiter der Stadtbücherei Schwenningen.

Volker Fritz ist Leiter der Stadtbücherei Schwenningen. | Bild: Dominik Zahorka

Außerdem verkaufe der Förderverein der Bibliothek an seinem Stand Crêpes und Waffeln, sowie Wein und Cidre. Auch kulturell sei die Bücherei mit vier Lesungen im Haus, Musikdarbietungen und einer 3D-Drucker-Präsentation gut aufgestellt. Für einen Bücherflohmarkt wie im letzten Jahr habe es wegen der ohnehin schon starken Personalauslastung aber nicht gereicht.

Kulturelle Begegnung in Tracht

Evelyn und Roland Saint-Aubin von der Trachtengruppe des Heimatverein Schwenningen haben an diesem Tag zwei Auftritte in der Bürkstraße.

Evelyn und Roland Saint-Aubin von der Trachtengruppe des Heimatverein Schwenningen unterhalten mit Volkstanzdarbietungen. | Bild: Dominik Zahorka

„Ich hoffe nur dass das Wetter noch etwas Besser wird, damit noch mehr Leute kommen und sich die Darbietungen ansehen“, sagt Evelyn Saint-Aubin. Schließlich seien es eben diese Darbietungen der verschiedenen Kulturvereine aus zahlreichen Ländern, welche die Kulturnacht erst zu dem machen was sie sei: Ein Fest der kulturellen und kulinarischen Begegnung.

Erleben Sie die ganze Vielfalt der Kulturnacht in Bildern:

Teil 1,Teil 2,Teil 3,Teil 4,Teil 5