Rollenwechsel: Zum Jahreswechsel hat die Onkologie Schwarzwald Alb eine neue Leitung bekommen. Georg Köchling hat die Praxis für Hämatologie und Onkologie an Dominik Schnerch übergeben, der bislang bereits als Internist dort tätig ist. Köchling wiederum wird der Praxis als Arzt weiterhin erhalten bleiben.

Vorzeichen ändern sich – mehr aber nicht

„Im Prinzip ändern sich nur die Vorzeichen. Bislang war ich Chef und Dr. Schnerch Angestellter. Seit 1. Januar ist es umgekehrt“, erklärt Georg Köchling im Pressegespräch.

Schnerch ist einer von vier Fachärzten für Innere Medizin mit Schwerpunkt auf Hämatologie und Onkologie in der Onkologie Schwarzwald Alb, die zwei Standorte hat, in Villingen-Schwenningen und in Tuttlingen.

Dominik Schnerch ist 42 Jahre alt und stammt aus Bad Dürrheim, wo er aufwuchs und wo er auch heute mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt. Bereits während des Medizinstudiums, das er ab 2001 in Freiburg und Lahr absolvierte, entdeckte er sein Interesse für die Zellforschung.

„Es hat mich interessiert, weshalb sich bestimmte Körperzellen kontrolliert und manche nicht kontrolliert verhalten“, so Schnerch, der während des Studiums an einer Onkologischen Spezialklinik in New York war. Er hat promoviert und hat als Privatdozent die Lehrberechtigung für Hochschulen erworben.

2008 kehrte er an das Universitätsklinikum Freiburg zurück, wo er sich nur teilweise der Forschung widmen konnte. Weshalb er von 2013 bis 2016 drei Jahre in Vollzeit in der Tumorentstehung forschte.

Seit 2018 verstärkt Dominik Schnerch das Ärzteteam in der Onkologie Schwarzwald Alb. Zum Ärztetam gehören auch Gerhard Adam und Christoph Zeller.

Das macht die Onkologie-Praxis Aufgaben: Die Onkologie Schwarzwald Alb macht Diagnostik und Therapie für alle Tumorarten. Bei Bedarf arbeitet die Praxis mit Tumorspezialisten aus Universitätskliniken zusammen. Die Praxis deckt mit ihren beiden Standorten in Villingen-Schwenningen und Tuttlingen ein großes Einzugsgebiet ab. Die nächsten Ambulantversorgungen mit Onkologischem Schwerpunkt sind in Rottweil, im Ortenaukreis und am Bodensee



Personal und Ausstattung: Insgesamt beschäftigt die Praxis für Hämatologie und Onkologie an beiden Standorten zusammen 25 Mitarbeiterinnen. An den jeweils elf Plätzen der überörtlichen Tagesklinik werden Patienten in allen Stadien ihrer Blut- und Krebserkrankungen versorgt. Beispielsweise mit Chemo- und Immun- und Schmerztherapie.

Nachfolgeregelung als Glücksfall

Für den bisherigen Leiter Georg Köchling ist diese Nachfolgeregelung ein Glücksfall. „Ich bin froh, dass einer da ist. Wie in anderen medizinischen Fachbereichen ist es auch in der Onkologie schwierig, jemanden zu finden“, erläutert Köchling die Situation.

Mit der „Übergabe an die nächste Generation ist die Perspektive, dass die Praxis bestehen bleibt, um den Patienten die Diagnostik und Therapien in den nächsten Jahrzehnten zu gewährleisten, gesichert“, formuliert Dominik Schnerch die Verjüngung an der Spitze des Praxisteams.

2004 übernahm Georg Köchling die Onkologische Praxis von Ernst Noah. Der Mediziner gründete 1988 eine Arztpraxis mit häma-onkologischem Schwerpunkt, damals noch mit zusätzlichen hausärztlichen Versorgungsaufgaben, in VS-Schwenningen gründete. Seit Ende 2014 ist die Praxis mit Tagesklinik am Standort in der Albert-Schweitzer-Straße 14, unweit des Schwarzwald-Baar-Klinikums.

Bald 68-Jähriger will sich etwas mehr Freizeit gönnen

Mit der Stabübergabe bleibt Köchling der Praxis zwar erhalten. „Aber ich möchte mir ein wenig mehr Freizeit gönnen“, hat sich der bald 68-Jährige fest vorgenommen.

Die Onkologie Schwarzwald Alb sieht ihren Schwerpunkt darin, „jedem Patienten mit einer Blut- oder Tumorerkrankung eine heimatnahe ambulante Versorgung anzubieten“, wie es Dominik Schnerch formuliert.

Eigener Bezugsarzt für jeden Patienten

Den Vorteil für Patienten sehen die Mediziner darin, „dass jeder Patient seinen eigenen Bezugsarzt hat. Das bildet Vertrauen und ist wichtig für die Therapieführung“, erläutert Köchling.

Mit der Onkologischen Abteilung im Schwarzwald-Baar-Klinikum gibt es eine enge Zusammenarbeit, etwa wenn es um Operationen geht. „Vorbereitende Maßnahmen und Nachsorge können aber wir übernehmen“, sagt Köchling.