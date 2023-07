Eine Ära geht zu Ende. In über 20 Jahren Vorstandstätigkeit hat Joachim Straub an der Spitze der Volksbank eG die Geschicke der Genossenschaftsbank entscheidend mitgestaltet. Mehrere Fusionen hat er miterlebt und viele Vorstandsmitglieder kommen und gehen gesehen. Nun heißt es für ihn selbst Lebewohl.

Die Verabschiedung Straubs fand am 26. Juli im Rahmen der Vertreterversammlung der Volksbank in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. Zuvor hatte der 62-Jährige noch einen letzten Auftritt als Vorstandsvorsitzender vor der Vertreterversammlung des Kreditinstituts mit Sitzen in Villingen-Schwenningen und Offenburg.

Volksbank eG Die Volksbank, sie nennt sich selbst Die Gestalterbank, entstand im Jahr 2020 aus der Fusion der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau und der Volksbank Ortenau. Derzeit hat die Bank eigenen Angaben zufolge 967 Mitarbeiter, 32 Filialen, 117.276 Mitglieder und 228.760 Kunden. Eine geplante Fusion mit der Volksbank Rhein-Wehra aus Bad Säckingen wurde 2022 gestoppt.

Verfehlte Erwartungen trotz anhaltendem Wachstum

Den versammelten Vertretern und Mitarbeitern der Genossenschaftsbank präsentierte Straub ein letztes Mal den Vorstandsbericht zum Geschäftsjahr 2022. Eine Bilanzsumme von fast elf Milliarden – was eine Steigerung von 0,65 Prozent bedeutet -, ein erneutes Wachstum des Kreditgeschäftes um 7,67 Prozent und ein Zuwachs von einem Prozent beim Kundenanlagevolumen.

Damit sei die Bank, die sich selbst auch Gestalterbank nennt, hinter den Erwartungen für das Geschäftsjahr geblieben, was Straub zufolge unter anderem an unerwarteten Ereignissen wie der Ukrainekrise oder dem drastischen Zinsanstieg liegen würde. In Anbetracht dessen könne man dennoch mit dem operativen Ergebnis zufrieden sein.

Nach mehr als 20 Jahren zieht sich Joachim Straub aus dem Vorstand der Volksbank zurück. Für seine langjährige Tätigkeit bei der Genossenschaftsbank erhält der 62-Jährige nach seiner Verabschiedungsrede stehenden Applaus. | Bild: Pascal Guegan

Der scheidende Volksbank-Chef sagte, dass trotz der Ereignisse die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weitergeführt worden sei. Ob sich der gute Trend fortsetzten werde, müsse sich aber erst noch zeigen. Joachim Straub gab sich in seiner Ansprache im Blick auf die zukünftige Entwicklung vorsichtig optimistisch.

Wechsel an der Spitze der Volksbank

Ob es für die Genossenschaftsbank tatsächlich weiter aufwärts geht, wird den Vertretern in Zukunft allerdings Alexander Müller berichten. Er folgt Straub auf dem Posten als Vorstandsvorsitzender.

Derzeit führen Straub und Müller das Vorstandsgremium der Bank übergangsweise bis zum 30. September gemeinsam. Über die bisherige Zusammenarbeit seit Anfang Juli 2023 sagt Joachim Straub: „Unser Übergang läuft gefühlt gut.“

Geschafft: Joachim Straub (links) nach seiner letzten Vertreterversammlung als Vorstandsvorsitzender – hier mit Nachfolger Alexander Müller. | Bild: Pascal Guegan

Nach Ablauf der Übergangsperiode soll dann Alexander Müller den alleinigen Vorsitz des Vorstandes übernehmen, der statt wie bisher aus sechs Mitgliedern zukünftig nur noch aus vier Mitgliedern bestehen wird. Bereits zum 30. Juni hatte das bisherige Vorstandsmitglied Andreas Herz die Genossenschaftsbank verlassen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Gießler, der neue Vorstandsvorsitzende Alexander Müller, die Vorstandsmitglieder Clemens Fritz, Ralf Schmitt und Daniel Hirt sowie der scheidende Vorstandsvorsitzende Joachim Straub stoßen auf der Vertreterversammlung der Volksbank in der Neuen Tonhalle in Villingen an (von links nach rechts). | Bild: Pascal Guegan

Der gebürtige Mannheimer Alexander Müller bedankte sich bei seiner Vorstellung für seine herzliche Aufnahme. Er hob in seiner Ansprache an die Versammlung die Wichtigkeit des regionalen und innovativen Charakters der Genossenschaftsbank hervor.

Einigkeit und Harmonie

Harmonie und Einigkeit herrschte nicht nur zwischen den Vorstandsmitgliedern, sondern auch bei den Beschlüssen auf der Vertreterversammlung. Die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats wurden ohne Nein-Stimmen angenommen.

Ohne Gegenstimmen beschließen die Vertreter der Volksbank in der Neuen Tonhalle die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates. | Bild: Pascal Guegan

Lediglich bei der Wahl des Wahlausschusses für die Vertreterwahl 2024 gab es verhaltene Kritik. Eine Vertreterin zeigte sich enttäuscht, dass es zu den Namen keine Bilder gegeben hätte, weshalb sie sich bei der Abstimmung enthalten hätte.

„Ich möchte über die Personen, die ich wähle, etwas mehr wissen“, bemängelte sie und erhielt für ihre Wortmeldungen verhaltene Zustimmung von einigen Anwesenden.

Hierfür äußerte der Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Gießler Verständnis und entschuldigte sich im Namen der Vorstandsgremien für das Versäumnis. Für die kommende Vertreterversammlung solle sich das ändern.