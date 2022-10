Wo werden die meisten Drogen genommen? In welchem Stadtviertel gibt es die meisten Corona-Fälle? Und welche Medikamente werden aktuell häufig verschrieben? Das Abwasser verrät viel – wenn man es entsprechend untersucht.

Doch wie sieht es bei uns aus?

„Wir haben uns zweimal für Projekte im Rahmen eines Corona-Monitorings beworben. Leider wurden wir bei den Auswahlverfahren nicht berücksichtigt“, teilt Martin Eschenhagen mit, Betriebsleiter der Verbandskläranlage Donaueschingen. Bei solchen Auswahlverfahren würden verschiedene Parameter, wie zum Beispiel die Größe der Kläranlage, Größe und Struktur der Einzugsgebiete abgefragt.

„Leider können aufgrund der hohen Analysenkosten, der benötigten hohen Untersuchungsdichte und der komplexen Koordination solcher Projekte immer nur eine begrenzte Anzahl an Kläranlagen an solchen Projekten beteiligt werden“, so Eschenhagen weiter. Auch in Villingen-Schwenningen gibt es kein Corona-Monitoring.

Abwassermonitoring So wird die systematische Überwachung von Abwasser bezeichnet. Das Abwasser wird dabei in regelmäßigen Abständen auf das Vorhandensein von Inhaltsstoffen wie Krankheitserreger, Erbgutfragmente von Viren oder Chemikalien hin untersucht. Das hat viele Vorteile. Ausbrüche von Krankheiten können schnell und genau lokalisiert werden, meist viel früher als Kennwerte wie die Inzidenz das leisten. In der Niederlande wurde bereits 2020 ein flächendeckendes Abwassermonitoring für das Corona-Virus eingeführt. 2021 hat die EU-Kommission diesen Schritt allen Mitgliedsländern empfohlen. In Deutschland existieren derzeit aber nur verschiedene Pilotprojekte, die durch das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „CoroMoni“ vernetzt sind. In Baden-Württemberg sind zum Beispiel Kläranlagen in Tübingen und Stuttgart Teil eines von der EU geförderten Projektes.

Spurenstoffe auf der Spur?

Im Juli 2018 wurden am Klärwerk Villingen über eine Woche lang umfassende Messungen am Zu- und Ablauf vorgenommen. Der Grund für die Testreihe waren die Planungen einer vierten Reinigungsstufe, die dort 2027 den Betrieb aufnehmen soll die Klärleistung weiter verbessern soll, denn bislang können noch viele Chemikalien- oder Medikamentenrückstände die Anlage passieren.

Dieses Schaubild im Klärwerk Villingen zeigt schematisch die einzelnen Reinigungsstufen. Geplant ist, dass das Klärwerk in den kommenden Jahren eine vierte Reinigungsstufe erhält. Unser Archivbild wurde 2019 aufgenommen. | Bild: Fröhlich, Jens

Das Ergebnis der Messungen: Laut Stadtverwaltung gab es keine Auffälligkeiten bei Arzneimitteln. Nachweisbar waren Konzentrationen von zwei Stoffen, die als Röntgenkontrastmittel eingesetzt werden. Kleinere Abweichungen zu gängigen Werten wurden bei Süßstoffen und Korrosionsschutzmittel registriert, was jedoch von den Betriebsparametern wie Schlammalter und Abwassertemperatur beeinflusst worden sein kann. Bromid-Konzentrationen in gewöhnlicher Größenordnung wurden festgestellt, die Werte von Chrom und NDMA lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze. Aus den Ergebnissen leiten Experten nun ab, welche spezielle Reinigungsverfahren in Villingen am Ende zum Einsatz kommen.

Ausbau auch in Donaueschingen

Wie auch in Villingen laufen in der Verbandskläranlage in Donaueschingen die Planungen für den Bau einer vierten Reinigungsstufe. „Es wurden bereits in Eigenregie Spurenstoff-Analysen inklusive Medikamentenrückstände im gereinigten Abwasser in Auftrag gegeben“, erklärt Eschenhagen. Weitere Analysen seien im Rahmen einer Machbarkeitsstudie für die vierte Reinigungsstufe gemacht worden.

Die Ergebnisse Ergebnisse der bisherigen Stichproben seinen jedoch nur für den internen Gebrauch zugänglich, so Eschenhagen weiter. Er versichert aber: „Es gibt keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Kläranlagen. Die untersuchten Substanzen lagen alle in einem normalen Bereich.“

Wie der Betriebsleiter mitteilt, soll im Frühjahr 2023 eine Versuchsanlage zur Spurenstoff-Elimination in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Spurenstoffe und der Universität Stuttgart aufgebaut werden mit dem Ziel, das künftige Reinigungsverfahren der geplanten vierten Reinigungsstufe weiter zu optimieren.

Dauerhafte Überwachung

Und was wird im Abwasser dauerhaft gemessen? „Es werden täglich Abwasserproben – 24-Stunden Mischprobe – gezogen und ausgewertet, inwiefern die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden“, so Verwaltungssprecherin Oxana Zapf. Folgende Parameter werden täglich beprobt und ausgewertet: Phosphat, Nitrat und Nitrit, chemischer Sauerstoffbedarf (CSB), pH-Wert sowie abfiltrierbare Stoffe. „Spurenstoffkonzentrationen werden derzeit nicht erfasst“, so Zapf.

Unser Archivbild aus dem Jahre 2019 zeigt ein Klärbecken im Klärwerk Villingen, das zahlreiche Rabenvögel anlockt. | Bild: Fröhlich, Jens

In Donaueschingen werden im Rahmen der Eigenüberwachung im Ablauf der Kläranlage Phosphat, Nitrat, Ammonium, pH-Wert und Leitfähigkeit gemessen, mindestens alle 20 Minuten. „Zudem werden einmal wöchentlich 24-Stunden Mischproben vom Zu- und Ablauf der Kläranlage im eigenen Labor auf organische Belastung, Phosphat, Nitrat und Ammonium analysiert“, erklärt der Betriebsleiter. Im Verlauf der einzelnen Reinigungsschritte würden jedoch noch weitere chemische und physikalische Parameter erfasst, ausgewertet und dokumentiert.