Schwarzwald-Baar vor 13 Minuten

Villinger Kino-Förderer Dieter Krauß erhält Ehrenfilmpreis

Das Kommunale Kino Guckloch in VS und in Furtwangen geht unter anderem auf ihn zurück: Der Medienexperte und Filmliebhaber setzt sich leidenschaftlich für die Filmkunst ein. Dafür erfährt Krauß nun eine große Würdigung.