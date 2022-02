Schwarzwald-Baar/Säckingen vor 49 Minuten

Villingen-Offenburg-Bad Säckingen: Volksbanken werden zu einer Südwest-Großbank

Schon wieder steht in der Region eine Volksbank-Fusion bevor. Die Gestalterbank Offenburg-Villingen-Schwenningen will sich mit dem Hochrhein-Institut Rhein-Wehra zusammentun. Doch was macht diese Verschmelzungen so attraktiv? Eine Analyse der Perspektiven.