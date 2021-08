Im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz waren auch fünf Mitglieder von der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) Schwarzwald-Baar-Kreis (SBK), ein Arbeitskreis des DRK- Kreisverbands Villingen-Schwenningen im Einsatz, wie das DRK mitteilt. Sie gehörten zum DRK Landesverband Badisches Rotes Kreuz und waren Teil der rund 150 PSNV Kräfte insgesamt. Es war der bisher größte Einsatz dieser Art in der Krisenintervention in Deutschland. Insgesamt waren dort circa 5000 Kräfte von THW, Feuerwehr; Bundeswehr, Polizei, DRK, Malteser und Johanniter im Einsatz. Die PSNV hatte einen eigenen Abschnitt auf dem Nürburgring.

600 Aufträge abgearbeitet

Der Unterabschnitt PSNV arbeitete 600 Aufträge ab, die die PSNV Abschnittsleiter vergeben hatten und führte circa 6000 Gespräche mit Betroffenen. Aus 14 Bundesländern waren PSNV-Kräfte vor Ort.

„Wir waren draußen am Einsatzort meist von Vormittag durchgängig bis 18 Uhr und später. Das Einsatzgebiet wurde uns durch einen Auftrag des Einsatzstabes zugeteilt“, sagt Bertram Krämer aus St. Georgen. „In gemischten Teams aus Südbaden war unser Einsatzauftrag die Betreuung von direkt betroffenen Anwohnern, Gespräche zu führen mit Ersthelfern vom Tag der Katastrophe sowie mit Evakuierten“, schildert Wilhelm Berndt aus Mundelfingen.

Auch auf diese Weise drückten die Betroffenen den Helfern ihren Dank aus. | Bild: Wilhelm Berndt

Dies betraf vor allem ältere Anwohner, die zum Teil bei Freunden wie auch in sozialen Einrichtungen untergebracht waren. „Unser Einsatzgebiet umfasste mehrere Orte entlang der betroffenen Flussläufe: Von Sinzig nahe dem Mündung der Ahr in den Rhein, über Ahrweiler, Dernau, Mayschoß bis nach Dorsel auf total zerstörte Campinganlagen reichte unser Einsatzgebiet.“

Die Mitglieder wurden mit diversen Einsatzfahrzeugen, die für die Einheiten als Shuttle-Verkehr dienten, die kein eigenes Fahrzeug hatten, in die Gebiete gefahren und auch wieder abgeholt. Da bei Weitem nicht alle Straßen befahrbar waren, dauerten die Fahrten oft recht lange. „Wir liefen quasi Streife in den Gemeinden und zeigten Präsenz und sprachen die Menschen direkt an. Oft wurden wir auch von Nachbarn oder Bekannten auf Menschen aufmerksam gemacht, die besonders betroffen waren und die wir dann direkt besuchten“, berichtete Bertram Krämer.

„Besonders belastend waren direkte Aufträge vom Einsatzstab, wenn Gutachter vor Ort waren und die Bewohner darüber informiert wurden, dass ihr Haus abgerissen werden musste“, wird weiter berichtet. „Nach fünf Tagen im aktiven Einsatz kehrten wir mit den Bildern der zerstörten Orte, mit den Gedanken an die bewegten Gespräche mit betroffenen Personen mit dem Gefühl zurück, den Menschen vor Ort durch Gespräche und unser Dasein für sie in dieser schwierigen Zweit etwas geholfen zu haben“, berichtete Wilhelm Berndt abschließend.