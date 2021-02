Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 6 Minuten

Video-Interview zur Landtagswahl: FDP-Kandidat Bonath und Bundestagsabgeordneter Theurer kritisieren Impfstrategie

Der Wahlkampf für die Landtagswahl ist in vollem Gange. FDP-Kandidat für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen, Frank Bonath, hat den Bundestagsabgeordneten seiner Partei, Michael Theurer, in die Doppelstadt eingeladen. Gemeinsam nehmen sie vor der SÜDKURIER-Kamera Stellung zur aktuellen Impfstrategie der Regierung. Schauen Sie sich das Video, das vor Öffnung des Kreisimpfzentrums in Schwenningen aufgenommen wurde, hier an.