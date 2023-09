Ein Blumenbeet, das ukrainischer Mitbürger in Dauchingen als Dankeschön für die Aufnahme angelegt haben, ist mehrfach verwüstet worden. Der Ärger und die Fassungslosigkeit darüber war im Ort groß. Zuletzt war das Anfang August erneut der Fall.

Der Täter hat vier Beine

Gemeinde und Polizei haben deshalb alles daran gesetzt, die Täter zu finden. „Die Vermutung, es würde sich um gezielte Aktionen mit politischen Hintergründen handeln, lag nahe, weshalb uns eine Aufklärung sehr wichtig war“, so schreibt die Gemeinde Dauchingen in einer Mitteilung. Die Kriminalpolizei Rottweil nahm sich der Sache an und war erfolgreich.

Dauchingen Fassungslosigkeit in Dauchingen: Ukraine-Symbol erneut verwüstet Das könnte Sie auch interessieren

Doch eine politische Motivation ist, zumindest in vier der fünf Fälle, ausgeschlossen. „Bei dem Täter handelt es sich um einen Marder“, heißt es aus der Verwaltung.

Schadensbild vier Mal identisch

Die Ermittler haben detailliert die Schadensbilder von insgesamt fünf Verwüstungen analysiert. In vier Fällen waren sie genau gleich, der Marder ist hier der Schuldige. Nur im dritten Fall war es nach den akribischen Ermittlungen wohl nicht der Marder.

„Der dritte Vorfall – die stärkere Zerstörung durch das Entfernen fast aller Pflanzen und rund einem Drittel der Pflastersteine passt jedoch nicht in das Schadensbild der weiteren vier Vorfälle“, schreibt die Gemeinde. 59 von 186 Pflasterseine wurden dabei entfernt. Das traut man dem Marder dann doch nicht zu. Bleibt die Frage, wer wohl dafür verantwortlich ist.