von Gerd Jerger

Eine Tempo-70-Zone vor dem Ortsschild an der Kreisstraße von Deißlingen kommend wird es in Dauchingen vorerst nicht geben. Dieser Bürgerwunsch wurde jetzt von den Teilnehmern der Verkehrsschau abgelehnt.

Viele Anträge und Vorschläge

Die Verkehrsschau, die aufgrund der Corona-Situation nicht an den jeweiligen Schauplätzen, sondern im Rathaus stattfand, umfasste eine Vielzahl von Anträgen. Vertreter des Straßenverkehrsamtes, des Landratsamtes, der Polizei und der Gemeinde erörterten die jeweiligen Vorschläge.

Stelle wird als übersichtlich eingeschätzt

Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometern vor dem Ortseingang in der Deißlinger Straße wurde abgelehnt, weil dort in den vergangenen Jahren keine Unfälle aufgetreten seien und die Örtlichkeit als übersichtlich eingeschätzt wurde. In solchen Fällen würden solche Geschwindigkeitstrichter nicht angeordnet. Ebenfalls nicht angenommen wurde der Vorschlag, in der Hessestraße (Gebiet Kramerswies) eine Fahrbahnmarkierung zur Verdeutlichung des Parkverbotes aufzubringen. Die Gemeinde schätzt das Parkverbot als sichtbar beschildert ein und lasse dieses regelmäßig durch den Gemeindevollzugsdienst kontrollieren, hieß es. Im übrigen Baugebiet werden keine weiteren Parkbeschränkungen für nötig erachtet, da durch die Beschränkungen in der Hessestraße eine Anfahrt von Rettungsfahrzeigen zu den Hochhäusern sichergestellt sei.

Parkverbot abgelehnt

Der Vorschlag von Bürgern, in der Friedhofstraße im Bereich der Einmündung von der Schwenninger Straße ein Parkverbot anzuordnen, wurde ebenfalls abgelehnt. Begründet hatten die Bürger ihren Antrag damit, dass es gefährliche Situationen gebe, wenn Fahrzeuge in die Friedhofstraße einbiegen und auf der engen Fahrbahn dann auf Autos treffen, die gerade parkende Wagen passieren. Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass ein Parkverbot nur dazu führe, dass die Abbiegegeschwindigkeit erhöht würde, was wiederum schwächere Verkehrsteilnehmer gefährde. Da die Straße hauptsächlich von Anliegern, die mit der Situation vertraut seien, befahren werde, sei ein Parkverbot nicht angezeigt.

Bessere Sicht nicht nötig

Für nicht nötig erachtet wurde auch ein Verkehrsspiegel auf Höhe des Lupfenwegs 12, damit die Ausfahrenden aus der kleinen Stichstraße bessere Sicht erhalten. Die Verkehrsschau schätzt die Örtlichkeit als nicht gefährlich ein.

Höchstparkdauer: Zwei Stunden

Der Vorschlag, auf den Längsparkplätzen vor dem Gebäude Vordere Straße 2 eine Parkscheibenregelung einzuführen, um Dauerparken zu verhindern, wird umgesetzt. Die Gemeinde erachtet dies auch vor dem Hintergrund einer einheitlichen Regelung in der Vorderen Straße als sinnvoll. Die Höchstparkdauer in der gesamten Vorderen Straße wird zukünftig zwei Stunden betragen. Weiterhin liegen nun alle rechtlichen Voraussetzungen für einen verkehrsberuhigten Bereich in der Wilhelm- Feder- Straße vor. Dies wurde sowohl vom Gemeinderat als auch von einer Mehrheit der Einwohner gewünscht.