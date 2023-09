Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist laut einer Mitteilung der Polizei ein Motorradfahrer am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der L 185 zwischen Blumberg und Geisingen.

Unterwegs mit 18 Jahre alter Yamaha

Die Verkehrspolizei kontrollierte dort die Geschwindigkeit und erfasste einen 51-Jährigen aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der mit seiner 18 Jahre alten Yamaha FZS 1000 rund 55 Kilometer zu schnell unterwegs war.

Ihn erwartet ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro. Wie schnell an dieser Stelle gefahren werden darf, konnte die Pressestelle der Polizei auf Anfrage nicht mitteilen.