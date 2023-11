75 Werktage: So viele Ferientage stehen jedem Kind zu, das in Deutschland zur Schule geht. Für berufstätige Eltern von Grundschülern keine einfache Situation, wenn 75 Ferientage – das entspricht 15 Wochen – den üblichen 30 Tagen Urlaub gegenüber stehen. Zumal auch nicht jede Familie Großeltern vor Ort hat, die einspringen können. Teils sind Großeltern auch selbst noch berufstätig.

Lange Betreuung, aber nur für Ganztagskinder

Ohne Ferienbetreuung wären viele Familien aufgeschmissen. Doch wie organisieren die größeren Städte im Kreis das eigentlich? Und wer darf die Betreuung nutzen? In Villingen-Schwenningen ist die Teilnahme an der Ferienbetreuung beispielsweise daran geknüpft, dass die Kinder in der Schule den Ganztag besuchen.

Fachkräfte entsprechen der Schülerzahl

Der Grund: Die Betreuung wird durch die städtischen Fachkräfte der Ganztagsbetreuung übernommen, erläutert Madlen Falke von de städtischen Pressestelle. Diese Fachkräfte sind entsprechend der Anzahl der Ganztagskinder eingestellt, somit können auch nur die Ganztagskinder an der Betreuung teilnehmen, die bis 18 Uhr angeboten wird.

Hinzu kommen weitere Angebote, wie etwa in den Jugendhäusern. Im K3 in Villingen beispielsweise wird im Sommer drei Wochen täglich von 8 bis 15 Uhr ein Programm für Sechs- bis 14-Jährige angeboten, in den Herbstferien ebenfalls. Außerdem gibt es Angebote freier Träger, so etwa die „Ferieninsel“ des Kinder- und Familienzentrums im Schilterhäusle. Hier werden Kinder von drei bis zwölf Jahren im Sommer zwei Wochen lang von 7 bis 16 Uhr betreut.

Stadt organisiert die „Donaukids“

In Donaueschingen kann jedes Kind, das eine Grundschule in der großen Kreisstadt oder den Ortsteilen besucht, an der Ferienbetreuung teilnehmen. „Donaukids“ nennt sich das Programm, das in allen Ferien – mit Ausnahme der Weihnachts- und Fastnachtsferien – angeboten wird. Die Betreuung wird dabei von 7.45 Uhr bis 13.15 Uhr angeboten.

Rechtsanspruch kommt 2026

Organisiert werden die Donaukids von der Stadtverwaltung. Die Betreuung findet aktuell in der Erich-Kästner-Schule statt. „Ab nächstem Jahr werden die Klassen 1 und 2 an der Erich Kästner-Schule und die Klassen 3 und 4 im Jugendhaus der Stadt betreut“, sagt Beatrix Grüninger, Sprecherin der Stadtverwaltung. Mit Blick auf den Rechtsanspruch 2026 werde eine Ausweitung der Ferienbetreuung geplant.

Ausbau der Ganztagsbetreuung In Baden-Württemberg sollen Schulkinder ab dem Schuljahr 2026/27 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. 2022 hatten Bund und Länder einen solchen Rechtsanspruch beschlossen. Ab 2026/27 soll dieser zunächst in den ersten Klassen greifen, ab 2029/30 bei allen. Der Verband der Unternehmer begrüßt diese Entwicklung, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken . Nur: Im pädagogischen Bereich fehlen die Fachkräfte ebenso. Der baden-württembergische Gemeindetagspräsident Steffen Jäger hatte im Frühjahr kritisiert, man hätte das Vorgehen zunächst mit Praktikern absprechen sollen.

Der grundsätzliche Bedarf sei bei der Ferienbetreuung bislang übersichtlich. Nach der Angebotserweiterung im vergangenen Jahr finde – mangels Teilnehmer – immer noch nicht in allen Wochen eine Betreuung statt.

In St. Georgen stehen die einzelnen Wochen der Ferienbetreuung stets unter einem Motto. Hier üben die Kinder Zirkus-Kunststücke ein. Organisiert wird die Betreuung durch das städtische Kinder- und Jugendbüro. | Bild: Samira Bensmail

Auch in St. Georgen ist die Ferienbetreuung nicht an den Besuch des Ganztags gebunden. Die Fäden dafür laufen bei Samira Bensmail zusammen, die das St. Georgener Kinder- und Jugendbüro leitet.

Betreuung bis zur sechsten Klasse

Eine Betreuung im klassischen Sinne findet vor allem in den Sommerferien statt: Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse können zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr betreut werden, wobei die Zeiten vor 9 Uhr und nach 14 Uhr als Früh- und Spätbetreuung gelten.

Frühbetreuung wird gut angenommen

Die einzelnen Wochen werden als Themenblöcke gestaltet. „Wir hatten zum Beispiel in einer Woche Spiel, Spaß und Action und waren viel in der Sporthalle“, schildert Samira Bensmail. In einer anderen Woche lautete das Motto „Kreativwerkstatt“.

Vor allem die Frühbetreuung ab 7.30 Uhr werde von den Familien gut angenommen, sagt Samira Bensmail. Es habe sich gezeigt, dass das Angebot vor allem von denjenigen Kindern genutzt wird, die auch in der Ganztagsbetreuung der Schule sind.

In den kleinen Ferien wie an Pfingsten oder Ostern wird keine klassische Betreuung angeboten, aber dafür ein offenes Jugendhaus, in dem alle Kinder ab sechs Jahren willkommen sind.

Ehrenamtliche gestalten das Programm mit

Gestaltet wird das Programm mit Hilfe von Ehrenamtlichen. In den Sommerferien waren in diesem Jahr zum ersten Mal auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der schulischen Ganztagsbetreuung dabei.

Mit der bundesweit geplanten Ausweitung der Ganztagsbetreuung werde auch das Angebot in St. Georgen in den nächsten Jahren sicherlich wachsen, sagt Samira Bensmail. Dann nämlich soll es nur noch vier Schließwochen geben, in den restlichen Ferienzeiten Betreuung angeboten werden.