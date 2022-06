Nachhaltige Projekte können Vereinen nachhaltig etwas bringen. Nicht nur das Projekt selbst, sondern auch richtig viel Geld. Denn SÜDKURIER und Sparkasse helfen Vereinen mit einer finanziellen Spritze zum Durchstarten nach der Pandemie.

Was es dazu braucht? Lediglich ein tolles und nachhaltiges Projekt.

Wer ein Projekt anmelden kann, ist damit in wenigen Minuten mit dabei. Mittels einfacher Anmelde-Angaben bei Sparkasse und SÜDKURIER wird das Projekt eingereicht. Die Adresse für diesen Zugang lautet: http://www.spk-swb.de/vereinswettbewerb

Wer ist teilnahmeberechtigt: Alle im Vereinsregister eingetragenen Vereine (e.V.) mit Sitz im Geschäftsgebiet der Sparkasse Schwarzwald-Baar sowie Hilfsorganisationen (Freiwillige Feuerwehr, DRK, Malteser, THW, DLRG und Bergwacht) können teilnehmen.

Voraussetzung ist die durch das Finanzamt anerkannte Gemeinnützigkeit. Eingereichte Projekte und Aktionen müssen innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden.

Die Anforderungen an die Wettbewerbs-Projekte: Es geht um die Auszeichnung von besonderen Projekten. Es kann sich dabei auch um die Bezuschussung der allgemeinen Vereinsarbeit handeln, sofern es dabei um eine Investition geht.

Auch einmalige Vorhaben, wie beispielsweise besondere Events oder Aktionen (Helfertag, Ferientag mit Hundeverein, etc.), können gefördert werden. Laufende Ausgaben werden nicht berücksichtigt.

Wer pfiffig mit seinem Verein unterwegs ist, kann in diesem Wettbewerb nur gewinnen. 2019 freuen sich Vertreter vom Villinger Roten Kreuz über ihren Preis. | Bild: Roland Sigwart

Das Projekt muss der Gesamtheit des Vereins oder einer Abteilung der Organisation zugute kommen. Projekte, die der Ankurbelung der Vereinsarbeit nach den harten Corona-Monaten dienen, sind ausdrücklich willkommen. Der Vereins-Wettbewerb 2022 steht deshalb auch unter dem Motto des Durchstartens.

Die Einreichungsfrist: Am Sonntag, 3. Juli, 18 Uhr, endet die Anmeldefrist. Vom 12. bis 24. September werden dann 30 Finalisten aus der Kreisregion mit einzelnen Berichten durch das SÜDKURIER-Medienhaus vorgestellt.

Zwei Chancen für stattliche Gewinne

So werden Sieger bestimmt: Aus den eingereichten Vorhaben werden 30 Finalisten für die Leserabstimmung in dieser Zeitung ausgewählt. Jedes Vereinsprojekt wird im September in dieser Zeitung vor der Abstimmung einzeln präsentiert. Wer die meisten Stimmen der Leser erhält, bekommt hier die stattlichsten Dotierungen.

Schwarzwald-Baar Jetzt bewerben: großer Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse mit 100.000 Euro Preisgeld Das könnte Sie auch interessieren

Zusätzlich vergibt eine hochkarätig besetzte Jury weitere Geldpreise. Alle zum Wettbewerb eingereichten Projekte werden hier noch einmal bewertet und gekürt. Bei den Leserpreisen geht es insgesamt um 60.000 Euro, bei den Jurypreisen sind weitere 40.000 Euro im Jackpot.

Die Sieger werden bei einem fröhlichen Fest gefeiert. Dieses ist für den 14. November in Villingens Neuer Tonhalle terminiert.