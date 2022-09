von Hartmut Dulling

Der Fasnetswagen der Villinger Hexenzunft soll mit großem Aufwand renoviert werden. Außerdem suchen die Hexen eine neue Möglichkeit, das Gefährt unterzustellen.

Er ist einer der Hingucker an der heimischen Fasnet: der Kinderhexenwagen der Hexenzunft. Die grün lackierte Zugmaschine mit den beiden orangenen Warnlichtern auf dem Dach ist schon von Weitem zu erkennen. Im Schlepptau zieht der betagte Lastwagen an den hohen Tagen den farbenfrohen Anhänger des „Hexensome“, also des Nachwuchses der Zunft.

Renovierung ist nötig

Vor über zehn Jahren wurde der Wagen grundlegend überarbeitet und mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Doch die Jahre haben ihre Spuren hinterlassen, und nun muss das markante Gefährt mit Empore und Hexenhäuschen wieder renoviert werden, damit es an der Fasnet 2023 im neuen Glanz erstrahlt. Doch bis dahin ist es noch ein weiter und kostenintensiver Weg, wie Nives Schui von der Jugendleitung des Vereins berichtet.

Hexenzunft Villingen Ihren ersten Auftritt hatte die Zunft 1970 mit sieben Hexen. Heute umfasst die Hexenzunft Villingen etwa 1200 Mitglieder. Sie vertritt mit ihren Veranstaltungen und Auftritten die Villinger Fasnet im altehrwürdigen Glauben. Höhepunkte neben der Straßenfasnacht, mit der die Zunft Villingen schon weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht hat, sind der Hexenball sowie die am Dreikönigstag stattfindende Hexentaufe.

„Für den insgesamt fast 16 Meter langen Wagen benötigen wir reichlich Farbe, neue Holzelemente, Kraftfahrzeugbauteile sowie viel künstlerisches Geschick.“ Verschönern werden den Anhänger samt Zugmaschine vor allem die über 200 Kinder und Jugendlichen des Vereins. „Wir werden im Rahmen eines Familientages Teile des Anhängers neu bemalen“, so Nives Schui.

Dem familienfreundlichen Verein ist es sehr wichtig, dass der Kinderhexenwagen auch von den Heranwachsenden bemalt und gepflegt wird. Unterstützung erfährt der Hexensome dabei von der Hammertruppe sowie den Bühnenbildmalern der Villinger Hexenzunft. Mehrere Wochenenden wird die Rundum-Kur für den betagten Fasnachts-Wagen wohl in Anspruch nehmen, bis sich das Gefährt wieder von seiner schönsten Seite zeigt.

Hexen suchen neue Halle

„Erschwerend kommt hinzu, dass wir ab Oktober keine geschlossene Halle mehr für unseren Wagen haben“, erklärt Hexen-Chef Meik Gildner. Laut seiner Aussage ist der Mietvertrag für die Halle in Nordstetten gekündigt worden, in welcher der Fasnetswagen momentan noch untergebracht ist. In der Zwischenzeit konnte zwar eine eingezäunte Freifläche als Abstellmöglichkeit gefunden werden. Eine überdachte oder sogar beheizbare Halle suchen die Hexen aber weiterhin.

Die weitere Unterbringung des Kinderhexenwagens ist wichtig. „Das hat natürlich einen großen Einfluss auf unsere Renovierungsarbeiten, aber irgendwie werden wir es mit den Kindern und Jugendlichen bis zur Fasnet schaffen“, gibt sich Meik Gildner optimistisch.

