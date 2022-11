Damit hat Kai Sauser nicht gerechnet. Schließlich hat sein Verein – der SSC Donaueschingen – schon beim letzten Vereinswettbewerb 2019 den ersten Platz und 10.000 Euro gewonnen. Damals für die Sanierung des alten FV-Platzes. Warum sich dann nicht auch mit dem Neubau des Clubheims bewerben. Schließlich zieht ein Fußballverein nicht alle Tage auf einen komplett neuen Sportplatz um.

Zwei Stunden musste Sauser warten. Schließlich zeigt der Vereinswettbewerb, den das SÜDKURIER Medienhaus und die Sparkasse Schwarzwald-Baar seit Langem gemeinsam veranstalten und der ein Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro für die Vereine zur Verfügung stellt, die ganze Bandbreite des ehrenamtlichen Engagements in der Region.

„Ich bin froh, dass es die Vereine gibt.“ Winfried Kretschmann, Ministerpräsident

Wie wichtig die Vereine sind, weiß auch der Ministerpräsident. Winfried Kretschmann ist nicht nur Jury-Mitglied, sondern sendete auch eine Video-Botschaft in die Neue Tonhalle: „Ich bin froh, dass es die Vereine gibt und dass man hier von klein auf lernt, wie Demokratie funktioniert. Man stellt was auf die Beine für ein Ziel, das man hat.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellt sich im Vorfeld den Fragen von Norbert Trippl, Redaktionsleiter in Villingen-Schwenningen. Das Video wird in der Neuen Tonhalle gesendet. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Und das mit den Vereinen können wir im Schwarzwald-Baar-Kreis ziemlich gut. Sage und schreibe 185 Vereine und Hilfsorganisationen hatten sich beworben. Es geht etwas in unserem Landkreis und das Ehrenamt – es lebt, es wird gelebt und es wird überleben – auch Krisen. Und es hilft auch in Krisen.

Das weiß auch der Ministerpräsident. Schließlich lerne man in Vereinen auch das Streiten. Das richtige Streiten, sodass man sich am nächsten Tag wieder in die Augen schauen kann. Gerade in heutigen Zeiten eine wichtige Fähigkeit.

Zwei erste Plätze, zwei Donaueschinger Gewinner

Wie toll die Vereine sind, zeigte sich in diesen zwei Stunden in der Neuen Tonhalle. Die kleinen Löschzwerge aus Blumberg, Hunde und Katzen, Fußballer und Narren, Musiker und Sänger, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk. Am Ende gingen die beiden ersten Plätze – Jury und Voting – nach Donaueschingen. Und ein stolzer Donaueschinger OB Erik Pauly konnte sich mit seinen Vereinen freuen.

Der SSC freut sich schon wieder über 10.000 Euro

Kai Sauser hatte damit nicht gerechnet: „Wir hatten schon beim letzten Mal eigentlich gedacht, dass wir nicht gewinnen werden. Aber zweimal hintereinander?“ Das Geld kann der Verein gut gebrauchen, schließlich wird der Neubau des Vereinsheims aufgrund von Preissteigerungen und unvorhergesehenen Problemen rund 200.000 bis 250.000 Euro teurer. Im Frühjahr will der Verein dann umziehen und das Projekt abschließen.

Und beim nächsten Vereinswettbewerb? Schließlich hat SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz ja schon verkündet, dass wir uns alle in zwei Jahren wieder sehen werden. „Da haben wir hoffentlich kein Projekt“, sagt Sauser und grinst.