von Cornelia Putschbach

Eine spezielle Strecke für Mountainbiker mit eigens angelegten Hindernissen entsteht derzeit in Mönchweiler. Im Frühjahr startete der Radsportverein 03 mit den Arbeiten. Schnell sprach sich vor allem bei jungen Mountainbikern in der Region herum, welches Projekt realisiert werden soll. Es entwickelte sich eine bemerkenswerte Gemeinschaftsaktion.

15.000 Euro sind nötig

Nicht mehr nur die Vereinsmitglieder ackern jetzt für die Fertigstellung des Trails, sondern es packen auch etliche Radsportler aus der gesamten Region mit an, um hier eine Trainingsstrecke entstehen zu lassen. Der Verein geht von einem Finanzbedarf von rund 15 000 Euro aus. Das übersteigt trotz einer Unterstützung durch die Gemeinde Mönchweiler die finanziellen Möglichkeiten des keine hundert Mitglieder zählenden Radsportvereins.

RSV 03 Mönchweiler Der Radsportverein 03 Mönchweiler wurde im Juni 2003 gegründet. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere des Radsports, und der damit verbundenen körperlichen Ertüchtigung. In der Anfangszeit nutzte der Verein vor allem einen Singletrail für Mountainbiker im Wald bei Mönchweiler. Dieser wird nun ausgebaut und soll künftig die Möglichkeit zum Trainieren in allen Schwierigkeitsstufen bieten.

Im Wald bei Mönchweiler gibt es seit Jahren einen Singletrail für Mountainbiker, einen Rundkurs, der speziell für das Fahren im Gelände angelegt wurde. Dieser Trail wurde mal mehr mal weniger genutzt. Mit jährlichen Pflegearbeiten wurde er instandgehalten. Vor allem der Nachwuchs des Radsportvereins Mönchweiler trainierte dort. Jugendliche Mountainbiker aus dem Umland hatten die Strecke zuletzt ebenfalls für sich entdeckt und dort in Eigenarbeit manches, nicht immer sichere Hindernis eingebaut.

Über 250 Arbeitsstunden

Im April dieses Jahres taten sich der Radsportverein, die Gemeinde Mönchweiler und ein Vertreter des Forsts zusammen, um Pläne für die Sanierung und Fortentwicklung des Trails zu entwickeln. Schon bald begannen die Arbeiten. Was daraus entstand, damit hatte so wohl kaum einer gerechnet. Waren es anfänglich zehn Vereinsmitglieder, die hier zusammenarbeiteten, so stießen weitere 15 Helfer, vor allem Bike begeisterte Jugendliche, zu der Gruppe dazu und packten kräftig mit an.

Vieles ist Handarbeit. Ohne die Unterstützung eines Vereinsmitglieds mit seinem Maschinenpark wäre der Umbau des Trails aber nicht möglich gewesen. Über 250 Arbeitsstunden kamen bislang zusammen. Auf Grundlage der großen Erfahrung der Mountainbiker entsteht ein Trail mit Schwierigkeitsstufen für jedes Können.

So funktioniert der Vereinswettbewerb Der Leitgedanke Nicht nur die Veranstalter und andere Unternehmen sind nach zweieinhalb schwierigen Coronajahren mit viel Elan durchgestartet. Auch die Vereine haben ihr Clubleben wieder intensiviert und zu weiten Teilen normalisieren können. Über dem Motiv des Durchstartens steht als Leitgedanke dieser Satz: Wir für die Region. Das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar wollen mit dieser großen Aktion die vielfältig verdienstvollen Leistungen des Ehrenamts herausheben und durchaus auch sehr bewusst in Zeiten knapper werdender Kassenlagen stärken. Ein Zusatzeffekt des Wettbewerbs soll zudem die in dieser Zeitung erscheinende Präsentation von Verein und Projekt sein. Leser stimmen ab SÜDKURIER-Leser können ab dem 24. September online abstimmen . Außerdem erscheint am 24. September dazu in der SÜDKURIER-Printausgabe der Coupon, der zur Stimmabgabe berechtigt. Gewertet werden ausschließlich die originalen Stimmzettel. Kopien werden von den Veranstaltern aussortiert und sind damit sinnlos. Die Leserabstimmung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Der Jurypreis Hier sind zusätzlich 40.000 Euro ausgelobt. Eine hochkarätig besetzte Jury vergibt ihre Preise zusätzlich zur Leserabstimmung. Die Jury kann dabei aus allen Einreichungen zum Wettbewerb auswählen. Wie werden die Sieger informiert? Alle Gewinner, sowohl die der Leserabstimmung als auch die des Jurypreises, werden bei einer großen und gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Villinger Tonhalle bekannt gegeben und ausgezeichnet. Diese Veranstaltung findet am Montag, 14. November, statt. An diesem Abend wird sowohl die Platzierung der einzelnen Vereine wie auch die jeweilige Gewinnsumme erstmalig auf der Bühne bekannt gegeben. Die Veranstalter hoffen, dass dabei auch ein entspanntes Miteinander möglich sein wird.

Das Gelände wird beispielsweise zu Wellen modelliert, oder es werden hölzerne Wippen eingebaut. Federführend begleiten Günter Keller, Horst Kopp und Linda Kagelmacher den Bau. „Künftig wird der Biketrail bei Mönchweiler ein Treffpunkt für Radsport begeisterte Jugendliche und Erwachsene sein“, so Günter Keller und Peter Kaiser vom Radsportverein Mönchweiler. Der Trendsport Mountainbiken solle dort die Menschen zusammenführen.

Diese Vereine kämpfen im großen Vereinswettbewerb um den Sieg