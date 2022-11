Die Urkunden und Preise im großen Vereinswettbewerb des SÜDKURIER-Medienhauses und der Sparkasse Schwarzwald-Baar stehen bereit. Tausende von Lesern haben abgestimmt, zusätzlich tagte in Stuttgart eine hochkarätig besetzte Jury, um ihrerseits weitere Geldpreise zu bestimmen.

Gleich geht es los: Im Runden Saal der Villa Reitzenstein ist alles für die Jurysitzung des Vereinswettbewerbs von SÜDKURIER und Sparkasse Schwarzwald-Baar vorbereitet. | Bild: Roland Sigwart

Der Wettbewerb, der Anfang April ausgerufen wurde, steht nun kurz vor der Zielgeraden. Mit einer fröhlichen Preisübergabe feiern am Montag, 14. November, Veranstalter und die geladenen Preisträger gemeinsam in der Villinger Neuen Tonhalle.

Jetzt ist es soweit: Die Jury hat die zum Vereinswettbewerb eingereichten Projekte bewertet und Preise festgelegt. Urkunden bekommen auch die Signatur des Regierungschefs von Baden-Württemberg. Im Bild von links: SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Arendt Gruben. | Bild: Roland Sigwart

185 Vereine aus der Region haben sich an der besonderen Ausschreibung beteiligt, das ist die drittbeste Resonanz im mittlerweile siebten Vereinswettbewerb dieses Medienhauses und der Sparkasse.

Gleich werden die Siegerurkunden gezeichnet, zuvor wird noch diskutiert. SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (von links). | Bild: Roland Sigwart

Am Regierungssitz von Baden-Württemberg tagte nun die Wettbewerbs-Jury des Jahres 2022. SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Arendt Gruben begutachteten dazu in Stuttgart gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann die zur Bewertung eingereichten Projekte der Schwarzwald-Vereine.

Auf ein Wort, Herr Ministerpräsident: SÜDKURIER-Mitarbeiter Hans-Jürgen Götz zeichnet das Interview auf, das Ministerpräsident Wilfried Kretschmann dem Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Villingen-Schwenningen, Norbert Trippl, gibt (alle von links). | Bild: Roland Sigwart

Alle 185 eingereichten Vorhaben wurden in der Villa Reitzenstein von der Jury in Beschau genommen. Winfried Kretschmann zeigte sich im Verlauf der Jurysitzung im Runden Saal der Villa Reitzenstein, dem Sitz des Ministerpräsidenten, „beeindruckt über die Vielfalt der Vorhaben der Vereine“ aus Schwarzwald und Baar. „Das gefällt mir sehr und das spricht auch für den Wettbewerb, den ich gerne wieder unterstütze“, formulierte der baden-württembergische Regierungschef, bevor er am SÜDKURIER-Mikrofon für ein Interview Rede und Antwort stand.

Der Regierungssitz von Baden-Württemberg. Hier arbeitet der Ministerpräsident über dem Stuttgarter Kessel. Die Jurysitzung zum Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse fand jetzt in der Villa Reitzenstein statt. | Bild: Trippl, Norbert

Erneut können in diesem Jahr 100.000 Euro an Preisgeldern bereitgestellt werden. Zusätzlich zu den Platzierungen, die sich aus der Leserabstimmung ergeben haben, bestimmten die Juroren jetzt weitere Geldpreise.

Heimat gestalten Der Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und der Sparkasse Schwarzwald-Baar hat vor allem ein Ziel: Das vielfältige Wirken der Ehrenamtlichen in den Vereinen der Region soll gefördert und gefeiert werden. Der Wettbewerb versteht sich auch als Ansporn, dass neue und zukunftsweisende Projekte mit nachhaltigen Ansätzen in den Clubs kreiert und in Angeriff genommen werden. In Zeiten schmaler werdender öffentlicher Kassen ist dabei das Preisgeld der Ausschreibung in Höhe von 100.000 Euro immer attraktiver.

Wer sind die Gewinner? Bis Montagabend, 14. November, Neue Tonhalle, bleiben alle Resultate streng geheim. Soviel vorab: Es gibt toille Überraschungen, stolze Preise und ganz viele herausragende Projekte aus der Vereinswelt, die zum Wettbewerb von den Clubs eingereicht waren und nun gefeiert werden.

In der Stuttgarter Villa Reitzenstein wird die Landespolitik geprägt und gelenkt. Hier, am Amtssitz des Ministerpräsidenten, tagt auch regelmäßig des Kabinett mit allen Ministern. Jetzt gastierte hier der Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse. | Bild: Trippl, Norbert

Der Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse findet im jährlichen Wechsel mit dem Schulwettbewerb statt. Über eine Million Euro an Preisen wurden bislang mit den Prämierungen für nachhaltige Projekte in der Region an engagierte Bürger ausbezahlt.

Ziel des Wettbewerbs ist es bis heute, die vielfältigen und manchmal auch verborgenen Leistungen des Ehrenamts zu würdigen und zu unterstützen. Nachhaltige Projekte zugunsten der Bürgergesellschaft werden deshalb Jahr für Jahr dekoriert.