Der große Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse Schwarzwald-Baar geht in die entscheidende Phase. 100.000 Euro werden an Preisgeldern ausgeschüttet. Die Leser entscheiden, welche Vereine die Gewinner sind.

Das Vereinsleben der Region ist klar auf Durchstarten programmiert. Nach zweieinhalb Jahren des Ringens mit Schutzmaßnahmen vor Corona-Ansteckungen pulsiert wieder das bunte Leben in den Proberäumen, auf den Sportplätzen und in den Turnhallen. Deshalb kann es nun auch wieder einen Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse geben.

Die besondere Bedeutung der großen Aktion

Mehr denn je stehen die übergeordneten Ziele der Initiative im Blickpunkt: Das Medienhaus und das Kreditinstitut organisieren die Aktion aus der Mitte des Landkreises Schwarzwald-Baar. Wir für die Region, heißt es deshalb unübersehbar. Und: Die meisten Vereine sind mit riesigem Aufwand und enormen Umorganisationen gemeinsam durch die Viruskrise gekommen.

Das Ehrenamt, viele Helfer, die plötzlich mit besonderen digitalen Kenntnissen und Ausrüstung wertvolle Stützen in den Clubs wurden, haben daran mitgewirkt. Unter anderem deshalb werden nun neue und bereits gestartete, besonders nachhaltige Vereinsprojekte wieder mit Preisgeldern von insgesamt über 100.000 Euro ausgezeichnet.

Die 30 Vereine sind dabei 1. Die Bläserjugend Hammereisenbach



2. Der CVJM Schwenningen



3. Das Rote Kreuz VS



4. Rettungshundestaffel VS



5. FC Gutmadingen



6. FC Pfaffenweiler



7. VS-Förderkreis Uhrenmuseum



8. Förderverein Feuerwehr Schonach



9. Geschichts- und Heimatverein Villingen



10. Villinger Hexenzunft



11. Tierschutzverein VS



12. Katzenmusik Villingen



13. Kinderfeuerwehr Fützen



14. KSV Vöhrenbach



15. Fürstenberger Musikkapelle



16. Schwenninger Narrenzunft



17. Radsportverein Mönchweiler



18. Radsportverein St. Georgen



19. Schlierbachnarren Schabenhausen



20. Bad Dürrheimer Schützengesellschaft



21. Brigachtaler Seniorenverein



22. SSC Donaueschingen



23. Stadt- und Kurkapelle Triberg



24. Sternenkinder Villingen-Schwenningen



25. Technisches Hilfswerk VS



26. Theater am Turm VS



27. Trachtenverein Triberg



28. TuS Bräunlingen



29. Hundefreunde Donaueschingen



30. VfL Riedböhringen

Am Montag, 12. September, startet eine zweiwöchige Präsentations-Staffel von täglich drei Vereinsprojekten in dieser Ausgabe. Zum 24. September gibt es dann noch einmal einen Kurzüberblick zu den vorgestellten Aktionen sowie den Stimmcoupon für die Leserschaft der Tageszeitung. Außerdem ist im Onlineportal dieses Medienhauses dann eine digitale Abstimmung möglich. Die Leser entscheiden, welcher Verein auf welchem Platz der Abstimmung insgesamt landet – und damit auch, wie hoch das Preisgeld im Einzelfall sein wird.

Sagenhafte 185 Vereine haben zum Vereinswettbewerb 2022 eine Projektbeschreibung eingereicht. Das ist die dritthöchste Teilnehmerzahl im nunmehr siebten Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse.

Leser votieren, Jury tagt

Zusätzlich zur Leserabstimmung tagt eine hochkarätig besetzte Jury. Sie vergibt ihrerseits weitere stattliche Geldpreise und bewertet dabei die Projekte aller 185 Einreichungen.

So funktioniert der Vereinswettbewerb Der Leitgedanke Nicht nur die Veranstalter und andere Unternehmen sind nach zweieinhalb schwierigen Coronajahren mit viel Elan durchgestartet. Auch die Vereine haben ihr Clubleben wieder intensiviert und zu weiten Teilen normalisieren können. Über dem Motiv des Durchstartens steht als Leitgedanke dieser Satz: Wir für die Region. Das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar wollen mit dieser großen Aktion die vielfältig verdienstvollen Leistungen des Ehrenamts herausheben und durchaus auch sehr bewusst in Zeiten knapper werdender Kassenlagen stärken. Ein Zusatzeffekt des Wettbewerbs soll zudem die in dieser Zeitung erscheinende Präsentation von Verein und Projekt sein. Leser stimmen ab SÜDKURIER-Leser können ab dem 24. September online abstimmen . Außerdem erscheint am 24. September dazu in der SÜDKURIER-Printausgabe der Coupon, der zur Stimmabgabe berechtigt. Gewertet werden ausschließlich die originalen Stimmzettel. Kopien werden von den Veranstaltern aussortiert und sind damit sinnlos. Die Leserabstimmung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Der Jurypreis Hier sind zusätzlich 40.000 Euro ausgelobt. Eine hochkarätig besetzte Jury vergibt ihre Preise zusätzlich zur Leserabstimmung. Die Jury kann dabei aus allen Einreichungen zum Wettbewerb auswählen. Wie werden die Sieger informiert? Alle Gewinner, sowohl die der Leserabstimmung als auch die des Jurypreises, werden bei einer großen und gemeinsamen Abschlussveranstaltung in der Villinger Tonhalle bekannt gegeben und ausgezeichnet. Diese Veranstaltung findet am Montag, 14. November, statt. An diesem Abend wird sowohl die Platzierung der einzelnen Vereine wie auch die jeweilige Gewinnsumme erstmalig auf der Bühne bekannt gegeben. Die Veranstalter hoffen, dass dabei auch ein entspanntes Miteinander möglich sein wird.

Die besonders nachhaltig wirkenden Projekte reichen von aufwendigen Maßnahmen an den Clubhäusern, die jetzt wieder wichtige Treffpunkte geworden sind, über energiesparendes Flutlicht, bis zu Aktivitäten für den Vereinsnachwuchs oder auch das Kreieren einer neuen Fasnetfigur.