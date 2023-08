Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Streetfood-Festival, VS-Schwenningen

Streetfood, also Essen auf die Hand, gibt es am Wochenende auf dem Muslenplatz. | Bild: WIR Villingen-Schwenningen GmbH

In ein vergnügungsreiches Wochenende sollte es nicht mit leerem Magen gehen. Da kommt das Streetfood-Festival in VS-Schwenningen gerade recht. Rund um den Stadtstrand auf dem Muslenplatz. Zum Angebot gehören auch exotische Genüsse aus Chile, Israel und dem Senegal.

Die mobilen Küchen haben Freitag, 1. September, von 17 bis 22 Uhr, Samstag, 2. September, von 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 3. September, von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Bergstadtsommer, St. Georgen

Ausnahmecellist Gen Yokosaka tritt beim Bergstadtsommer auf. | Bild: Takashi Okamoto

Eine besondere Aufführungsstätte hat Gen Yokasaka beim Bergstadtsommer 2023. Der japanische Cellist spielt in der Alten Güterhalle eigens für ihn komponierte Werke von Susanne Zargar Swiridoff. Die Komponistin ist Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart. In der zweiten Konzerthälfte gibt es Arnold Schönbergs spätromantisches Streichsextett „Verklärte Nacht“ op.4.

Das Konzert beginnt am Mittwoch, 6. September, ab 20 Uhr in der Bahnhofstraße 1 in St. Georgen. Hier gibt es Tickets für die Bergstadtsommer-Konzerte.

52. Volksfest, Schonach

So kennt man es vom Schonacher Volksfest: Die Gäste sind aus dem Häuschen. Die Aufnahme stammt von 2022. | Bild: Richard Schuster

Drei Tage läuft das Schonacher Volksfest. Vom 2. bis 4. September gibt es auf dem Obertalparkplatz wieder Livemusik für Jung und Alt.

Am Samstag unterhält die Kurkapelle Schonach das Publikum nach dem Festumzug um 15 Uhr, ab 18 Uhr spielen die Brass-Buben und um 20.30 Uhr ist große Volksfestparty mit der Band Partymaschine. Am Sonntag, 3. September, geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins-Kurkapelle Schonach weiter, um 14 Uhr spielt die Blaskapelle Peng. Am Montag ab 14 Uhr ist die Schochenbacher Spätlese zu hören, ab 18 Uhr die Band Hautnah.

GlasBlasSing, Furtwangen

Flaschen jeder Art funktionieren David Möhring (von links), Andreas Lubert und Jan Lubert zu Musikinstrumenten um. | Bild: Yves Sucksdorff

Das Trio GlasBlasSing macht Musik auf Flaschen. Mit ihrem Programm „Happy Hour“ ist es am Freitag, 8. September, um 20 Uhr in der Kulturfabrik Furtwangen zu Gast.

„Kleine Flaschen, große Flaschen, Plastik, Glas, Blech, grün, braun, weiß, durchsichtig, klopfen, pusten, ploppen, schütteln, klimpern, zupfen, klappern, ritschen, knistern, werfen, fangen, knicken, scheppern… Hauptberuflich.“ So beschreiben die Musiker ihre Kunstform auf ihrer Homepage.

Max Grimm, Donaueschingen

Im Irish Pub Blarney tritt am Samstag Max Grimm auf. Der junge Musiker stammt aus Rinteln, zwischen Bielefeld und Hannover. Für seine Kompositionen spielt er alle Instrumente selbst. Der 26-Jährige mixt dabei Indie- und Pop-Musik. Die Lieder heißen „Ja Nein Vielleicht“ oder „Im Späti gibt‘s noch Bier“. Seinen Weg fand er zwischen Pop-Studium und der Ausbildung zum Bankkaufmann.

Schwarzwald-Baar Unschuldig unter Verdacht: Polizisten halten Villinger Ex-Freund von Paris Hilton für einen Anderen Das könnte Sie auch interessieren

Das Konzert findet am Samstag, 2. September, im Irish Pub Blarney in der Karlstraße 27 in Donaueschingen statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Vorverkaufs-Ticker