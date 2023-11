Wenn das Wetter draußen garstig ist, zieht es einen gerne nach drinnen ins Warme. Und siehe da: Dort muss man sich nicht vor Langeweile fürchten, im Gegenteil. In den Tagen zwischen dem 10. und 17. November hat man in der Region die Wahl, sich von gesellschaftlich relevanten Themen inspirieren oder mit Kunst und Kultur angenehm unterhalten zu lassen.

Nebelschwaden ziehen durch einen Fichtenwald (Symbolbild). | Bild: Julian Stratenschulte

VS-Forum in Villingen

Dem Wald geht es schlecht. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich immer deutlicher, auch im Schwarzwald. Was tun? Über Antworten auf diese Frage diskutieren die beiden Forst-Experten Thomas Emmerich und Jürgen Bauhus als Podiumsgäste beim VS-Forum, das der SÜDKURIER am Dienstag, 14. November, um 19.30 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen veranstaltet.

Die Frage des Abends lautet: Ist der Schwarzwald noch zu retten? Und wie kann das gelingen? Der Besuch der Veranstaltung ist für alle Interessierte frei. Abonnentinnen und Abonnenten des SÜDKURIER haben mit einer Anmeldung klare Vorteile.

So können Sie dabei sein Das VS-Forum mit dem Thema „Ist unser Schwarzwald noch zu retten?“ ist grundsätzlich für alle Interessierte offen, der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. November, in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen statt. Start ist um 19.30 Uhr. Abonnenten von Print- oder Online-Medien des SÜDKURIER haben Vorteile: Wer sich vorab mit seiner Abo-Nummer auf der Internetseite www.meinSK.de/vs-forum anmeldet, kann sich einen Sitzplatz sichern. Bis 19 Uhr halten wir für Sie einen Sitzplatz reserviert. Außerdem bekommen alle angemeldeten Besucher einen Gutschein für ein Freigetränk, einzulösen an der Bar des VS-Forums. Die Anmeldung für das VS-Forum ist ab sofort möglich. Die Anmeldeseite ist bis Freitag, 10. November, 12 Uhr, freigeschaltet. Sollte die Halle davor ausgebucht sein, ist keine Anmeldung mehr möglich. Bringen Sie auf jeden Fall zum Besuch des VS-Forums einen Ausdruck Ihrer Anmeldebestätigung mit oder zeigen Sie am Halleneingang das Dokument auf Ihrem Handy vor. Nach dem Expertengespräch können Sie mit Mitarbeitern des SÜDKURIER am Info-Stand im Foyer ins Gespräch kommen.

Die Zahlen sind besorgniserregend im Waldzustandsbericht 2022 der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. „Um Villingen-Schwenningen mögen die sichtbaren Veränderungen noch nicht so deutlich sein wie in anderen Teilen des Schwarzwalds“, sagt Thomas Emmerich, der als Leiter des Forstbezirks Südschwarzwald für den dortigen Staatswald zuständig ist.

Thomas Emmerich ist einer der Experten auf dem Podium des VS-Forums. Er leitet seit 2020 den Forstbezirk Südschwarzwald bei Forst Baden-Württemberg (Forst BW). | Bild: Forst BW

Ein Blick auf die Lage dort gibt eine Vorahnung auf das, was auch in anderen Teilen des Schwarzwalds noch bevorstehen könnte. Nirgendwo im Land sterben derzeit so viele Bäume wie im Landkreis Waldshut.

Der menschengemachte Klimawandel hat starke Auswirkungen auf die Flora und Fauna des Waldes. Diese zu erforschen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln ist das Metier von Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Universität Freiburg.

Jürgen Bauhus ist zu Gast beim VS-Forum. Er ist Professor für Waldbau an der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen der Universität Freiburg. | Bild: Uni Freiburg

Zusammen mit Thomas Emmerich wird Bauhus also der zentralen Frage beim VS-Forum nachgehen: Ist der Schwarzwald noch zu retten?

Theater in Villingen

Kleists bekannteste Erzählung „Michael Kohlhaas“ über einen als integer bekannten Kaufmann stellt die Frage nach dem Umgang mit politischer Willkür und der Notwendigkeit von Gewalt als letztem Mittel des Widerstands. Am Dienstag, 14. November, um 19.30 Uhr ist die Novelle im Theater am Ring in VS-Villingen zu erleben. Das teilt das Amt für Kultur mit.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) zuzüglich ein Euro Gebühr unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) oder unter der Ticket-Hotline 07721 822525.

Klassik in Trossingen

Violinistin Mirijam Contzen. | Bild: Joseph Molina

In Zeiten, in denen alle über Inflation und Preise reden, steht das Trossinger Kultur-Angebot nach eigenen Angaben „wie ein Fels in der Brandung“: Seit über zehn Jahren seien die Eintrittspreise die gleichen geblieben. Ausprobieren kann man dies jetzt am Freitag, 10. November, um 20 Uhr: Dann ist die junge und zugleich preisgekrönte Violinistin Mirijam Contzen in der Klassik-Reihe zu hören.

Das Violin-Konzert Nr. 2 von Béla Bartók steht auf dem Programm in Trossingen, unter Leitung von Gábor Takász-Nagy erklingt ebenso die Sinfonie Nr. 1, c-moll von Johannes Brahms. Der kostenlose Einführungsvortrag um 19.15 gehört in Trossingen dazu.

Tickets: alle Vorverkaufs-Stellen der Region Tuttlingen, Rottweil, Villingen-Schwenningen (Trossingen: Bürgerbüro, Telefon 07425 250, und Tabak-Spehn, Telefon 07425 6524) und www.tickets.vibus.de.

Klassik in Tuttlingen

In Schumanns Konzertstück für vier Hörner und großes Orchester treten Ona Ramos, Adrian Arroyo Solis, David Pastor und Thorben Gruber unter dem Dirigat von Sebastian Tewinkel auf. | Bild: HFM Trossingen

In Tuttlingen erklingen am Freitag, 10. November, Werke von Camille Saint-Saëns, Robert Schumann und Richard Wagner, vorgetragen vom Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Trossingen in der Stadtkirche Tuttlingen.

Die jungen Musiker bringen unter dem Dirigat von Sebastian Tewinkel mit der dritten Sinfonie für Orchester und Orgel von Camille Saint-Saëns „ein exquisites Werk zum Klingen, das gekonnt Tradition und Moderne verbindet“, heißt es in der Vorschau der Veranstalter.

Ebenfalls auf dem Programm stehe das Vorspiel zur Oper „Lohengrin“ von Richard Wagner, von Thomas Mann einst als „Gipfel der Romantik“ bezeichnet, sowie Robert Schumanns Konzertstück für vier Hörner und Orchester.

Der Eintritt zum Tuttlinger Konzert ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen.

Gospelmusik in Villingen

Verstehen sich als Botschafter der guten Nachricht: Die Sänger und Sängerinnen des Gospelchores „Voices of Joy“. | Bild: Jürgen Schneider, Voices of Joy

Seit 25 Jahren gibt es einen festen Termin für die rund 30 Mitglieder des Gospelchores „Voices of Joy“: Jeden Freitagabend ist Chorprobe. Am Samstag, 11. November, feiern die Sängerinnen und Sänger mit einem Jubiläumskonzert in der Gnadenkirche in Villingen ihr 25-jähriges Bestehen. Das teilt der Chor mit.

Gleichzeitig präsentieren sie demnach ihre CD, die anlässlich dieses besonderen Ereignisses erschienen ist. Sie ist eine Zusammenstellung der besten Live-Mitschnitte der Konzerte von Februar bis Juni 2023. Das Repertoire reicht von klassischen und modernen Gospels bis zu ruhigen und besinnlichen Liedern. Unterstützt wird der Chor von einer vierköpfigen Band.

Das Jubiläumskonzert am Samstag, 11. November, findet in der Gnadenkirche, Wilhelm-Schickardt-Str. 1, in Villingen-Schwenningen statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.

Klassik in VS-Schwenningen

Das Barockorchester L‘arpa festante aus München ist beim Oratorienkonzert am 12. November in VS-Schwenningen zu erleben. | Bild: Günter Ludwig

Die Kantate von Johann Sebastian Bach „Herr, deine Augen, sehen nach dem Glauben“ und sowie Joseph Haydns „Missa in Angustiis“ erklingen in der Johanneskirche Schwenningen am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr.

Die Kantate gehört den Veranstaltern zufolge zu den anspruchsvollsten Chören im Schaffen des Thomaskantors. 1726 in Leipzig komponiert zeichne sie sich durch predigthafte Eindringlichkeit und musikalische Sogkraft aus.

Zusammen mit den Oratorien „Die Schöpfung“ und „Die Jahreszeiten“ bildet die „Missa in Angustiis“ den Gipfelpunkt des Wirkens von Joseph Haydn. Diese „Messe in Zeiten der Bedrängnis, der Not“ reflektiert die damalige politische Situation im Europa der napoleonischen Kriege.

Für die Aufführung dieser beiden Werke konnte der Bach-Chor Schwenningen das renommierte Barockorchester L‘arpa festante aus München gewinnen. Das auf Originalinstrumenten spielende Ensemble gehört zu den traditionsreichsten deutschen Ensembles für Alte Musik.

Eintrittskarten für das Konzert am Sonntag, 12.November, um 18 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Schwenningen, Mozartstraße 42, sind ab 17 Uhr an der Abendkasse erhältlich (ermäßigt für Schüler, Studenten und Inhaber des Sozialpasses).

Autorenlesung in VS-Schwenningen

Die Deutsch-Italienische Gesellschaft (DIG) Villingen-Schwenningen kündigt eine Autorenlesung mit Enrico Palumbo an, bei der er sein Buch „Tödlicher Spritz“ präsentieren wird. Die Lesung findet am Freitag, 17. November, um 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Muslenplatz, Carl-Haag Saal, statt. Der Eintritt ist frei.

Enrico Palumbo. | Bild: Enrico Palumbo

„Dieser Krimi entführt die Leser auf eine aufregende Reise nach Ligurien und gewährt faszinierende Einblicke in die Partnerstadt von Villingen-Schwenningen, Savona“, heißt es in der Vorschau. In „Tödlicher Spritz“ erwachten vertraute Orte in Savona zum Leben, und somit eröffne dieser Kriminalroman auch jenen, die die Stadt und Provinz Savona bereits kennen, eine neue Perspektive. Gleichzeitig wecke das Buch das Interesse und die Neugier darauf, Ligurien zu erkunden.

Enrico Palumbo, 1972 in Karlsruhe geboren, hat in München und Venedig studiert. Bevor er in die Wirtschaft wechselte, war er als Journalist für deutsche und italienische Nachrichtenagenturen und Medien tätig. Nach beruflichen Stationen unter anderem in Prag, Mailand und Zürich lebt er seit 2019 mit seiner Familie in Karlsruhe.

Hobbykünstler in Immendingen

Informiert sich über die bei der Immendinger Hobbykünstlerausstellung gezeigten Werke: Gemeinderätin Ute Scharre Grüninger (Archivbild). | Bild: Jutta Freudig

Die Tradition der Immendinger Hobbykünstlerausstellung reicht nun schon vier Jahrzehnte zurück. Einst als Schaufenster des kreativen Schaffens in Immendingen ins Leben gerufen, wird die Veranstaltung von der Gemeinde bis heute alle zwei bis drei Jahre ausgerichtet. Die 18. Künstler- und Hobbykünstlerausstellung ist für das Wochenende des 11. und 12. Novembers terminiert.

Die Kunstschaffenden aus der Gemeinde haben bei der Hobbykünstlerausstellung 2023 wieder die Gelegenheit, in der Donauhalle ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Alle bisherigen Ausstellungen dieser Art waren ein Erfolg. Teils beteiligten sich bis zu 20 Hobbykünstler und zeigten unter anderem Bilder in Aquarell, Pastellkreide oder Acryl, verschiedenste Arbeiten mit Holz bis zu Drechselarbeiten oder Krippen.

Auch Kunstwerke aus Wolle oder Stoff, unterschiedliche Handarbeiten sowie kreative Schmuckstücke, Fotobücher und Fotokarten gab es schon zu sehen.