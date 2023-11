Mal ganz ehrlich: Irgendwann muss es ja Herbst werden. Vorbei sind die Open-Airs im Sommerwind, die langen Abende in den Cafés und Kneipen, die selbst im Schwarzwald bis Anfang Oktober draußen genossen wurden. Zum Wochenende bleibt es kühl und regnerisch. Wir haben für Sie ein paar Veranstaltungstipps gesichtet, bei denen Sie keine kalten Füße bekommen werden. Garantiert.

Free Vivaldi, Villingen

„Free Vivaldi“ ist ein modernes Ballett mit Breakdance- und Hip-Hop-Elementen im Theater am Ring. | Bild: K. Wildfeuer

Bei diesem akrobatischen Breakdance wird Ihnen schon beim Zuschauen warm. Streichermusik, kombiniert mit spannenden Hip-Hop-Choreographien, lässt Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in ganz neuem Licht erscheinen, heißt es in der Ankündigung. Die jungen Künstlern der M.A.K. Company mit zeitgenössischem Tanz machen Vivaldis bekanntes Werk zu einem artistischen Ereignis. Da hätte sogar der italienische Komponist gestaunt.

Am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr sind die entfesselten „Vier Jahreszeiten“ im Theater am Ring zu erleben. Karten für „Free Vivaldi“ gibt es im Vorverkauf ab 28 Euro (ermäßigt 50 Prozent) plus ein Euro Systemgebühr, unter anderem beim Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum), unter der Ticket-Hotline Telefon 07721/82-2525 oder direkt im Internet unter www.villingen-schwenningen.de/tickets.

Jazzkeller, Villingen

Marian Petrescu spielt am Samstag im Villinger Jazzkeller. Zu hören sind Jazzstandards mit großer Lust am Improvisieren. | Bild: Tore Sætre

Im Villinger Jazzkeller kann einem gar nicht kalt werden: Dicht an dicht sitzen die Zuhörer in diesem einzigartigen Veranstaltungsraum, der auch noch mit einer relativ neuen Heizung ausgestattet ist. Wenn dann noch ein virtuos-swingender Piano-Jazzer, wie Marian Petrescu am Samstag, 4. November, zu Gast ist, ist der Abend eigentlich gerettet, auch wenn der Wind draußen noch so tobt.

Petrescu gilt weltweit als einer der wenigen lebenden Pianisten, der die Virtuosität, Sensibilität und den Jazz-Groove des großen Oscar Peterson liefern kann, versprechen die Veranstalter. 1970 wurde Petrescu in Bukarest geboren, er studierte am Konservatorium Klassik und Jazz in Schweden und danach an der Sibelius-Akademie in Helsinki.

Petrescu wird begleitet vom Kontrabassisten Joel Locher aus Stuttgart und dem Schlagzeuger Felix Schrack. Das Trio spielt die Standards des Jazz mit großer Lust am Improvisieren.

Das Konzert in der Webergasse 5 in Villingen beginnt am Samstag um 21 Uhr. Hier an der Abendkasse sind auch die Karten erhältlich. Es empfiehlt sich, etwas früher da zu sein, um Tickets und gute Plätze zu bekommen.

Museumsfest und verkaufsoffener Sonntag, Villingen

Museumsfest mit Sonderausstellung zum Jubiläum der Schwarzwaldbahn und der verkaufsoffener Sonntag laden ein, Villingen zu besuchen. | Bild: vsx Museumsfest 2023 Eisenbahn Fein-001.JPG

Die Schwarzwaldbahn ist eine Legende, auch wenn sie zuletzt eher negative Schlagzeilen machte. Nun erinnert das Franziskanermuseum am Sonntag, 5. November, bei seinem Museumsfest unter dem Motto „Mit Volldampf ins Museum“ daran.

Zu sehen gibt es deshalb ab 13 Uhr im Franziskanermuseum eine Sonderausstellung über die Geschichte der Schwarzwaldbahn, parallel dazu lädt der Villinger Einzelhandel zum verkaufsoffenen Sonntag.

Alle Führungen und Veranstaltungen im Villinger Franziskanermuseum an diesem Sonntag finden Sie hier.

Feuerwehrkapelle, Pfohren

Udo Lindenberg alias Ralf Schneckenburger macht mit seinem Panikorchester 2022 (Archivbild) sein Ding. Auch 2023 hat er wieder einiges in petto. | Bild: Rainer Bombardi

Hört sich betulich an, ist es aber nicht: „Tierisch gut“, so das Motto, geht es am Wochenende bei der Feuerwehrkapelle Pfohren zu. Der Abend bietet wieder eine Mischung aus Auftritten der Feuerwehrkapelle, der Jugendkapelle und zahlreichen Einlagen von Kleingruppen und Solisten, die große Künstler parodieren, zum Beispiel Paul McCartney oder Elton John. Das Showkonzert in der Festhalle Pfohren findet am Freitag, 3. November, und am Samstag, 4. November, jeweils ab 20 Uhr statt. Für das Samstagskonzert gibt es noch Restkarten an der Abendkasse.

Musikhochschule, Trossingen

Nach Modernisierungsarbeiten wird der große Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen am Samstag, 4. November, um 17 Uhr mit einer „konzertanten Raumerkundung“ feierlich eröffnet. | Bild: Elko Baumgarten

Mal etwas ganz anderes: Nach einem Jahr intensiver Modernisierungsarbeiten wird der große Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen am Samstag, 4. November, um 17 Uhr mit einer „konzertanten Raumerkundung“ feierlich eröffnet. Hochschulorchester und die große Saalorgel, Kammerensembles, Solisten und Performer erwecken den wunderbaren Saal wieder zu neuem Leben. Ergänzt werden die Beiträge von faszinierenden, im Foyer aufgebauten Klanginstallationen rund um den Konzertsaal aus dem „Museum of a Future Past“ von Musikdesignern und dem Freiburger Ensemble Recherche. Man darf gespannt sein. Der Eintritt ist frei.

Schätzle-Tag, Bad Dürrheimer Mineralbrunnen

Streuobst (Symbolbild) steht im Mittelpunkt des Schätzletags beim Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. | Bild: Patrick Seeger

Beim „Schätzle-Tag“ am Sonntag, 5. November, von 11 bis 18 Uhr dreht sich alles um den Apfel: Auf dem Betriebsgelände (Seestraße 11) des Bad Dürrheimer Mineralbrunnens informieren Experten über die Streuobstsituation und ein Obstbaumkundler hilft, mitgebrachte Äpfel aus dem eigenen Garten zu bestimmen.

Auf dem Markt gibt es unter anderem Apfelsäfte, Cider, Apfelchips und Apfelsecco und Landfrauen aus der Umgebung unterstützen mit selbst gebackenen Apfelkuchen. Musikvereine aus Bad Dürrheim sorgen für Stimmung und die Apfelprinzessin vom Bodensee, aus deren Region das Unternehmen seit Jahrzehnten Äpfel für seine klassischen Apfelschorle-Getränke bezieht, adelt das Apfelfest.

Die Veranstaltung, die im Zeichen des Streuobsts steht, das der Mineralbrunnen auch selbst nutzt, ist witterungsgeschützt, es empfiehlt sich jedoch, dem Wetter angepasste Kleidung zu tragen. Damit einem warm bleibt.

Wandern zum Wilden Michel, Linach

Der Linachtalstausee (Symbolbild) ist immer eine Wanderung wert, auch wenn das Wetter nicht so gut ist. | Bild: Hauser, Gerhard

An dieser Stelle wollten wir Ihnen noch eine Wandertour vorschlagen. Aber wie gesagt: Das Wetter wird schlecht. Am Linachtalstausee führt eine gut ausgeschilderte Paradiestour vorbei. Zwar ist der Freitag, 3. November, noch besser als der Samstag und vor allem der Sonntag, aber vielleicht doch nicht gut genug für eine 20 Kilometer-Tour.

Deshalb raten wir: Machen Sie einen kleinen Spaziergang um den Stausee und gehen Sie danach zum Campingplatz Wilder Michel. Dort spielt ab 20.30 Uhr die Hardrock-Band Formosa. Hier sind die weiteren Informationen. „Schweiß schiebt sich aus den Poren, E-Gitarren zerren Beine auf die Tanzfläche“, kündigen die Veranstalter an. Oho. Da wird einem ganz schnell warm, wenn nicht heiß.