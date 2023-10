Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Familiensonntag des TV 1848, VS-Villingen

Mit einem sportlichen Sonntag für die ganze Familie feiert der Turnverein TV 1848 seinen 175. Geburtstag. Mitmachen ist da angesagt. | Bild: Ekki Wetzel

Der Turnverein 1848 feiert seinen 175. Geburtstag mit einem Familiensonntag. Von 14 bis 18 Uhr gibt es ein sportliches Mitmachprogramm für alle Altersgruppen. Um 14.30 und 17 Uhr tritt der Zirkus Confetti aus, von 14.30 und 16 Uhr gibt es einen Kinder-Yoga-Workshop, um 15 Uhr ist Kinderdisco, es folgen Auftritt mit Rope-Skipping um 15.30 Uhr sowie mit Kunst- und Geräteturnen um 16.30 Uhr. Abschluss bildet die Kinderdisco.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. Oktober, in der Sporthalle des Hoptbühlgymnasiums in VS-Villingen statt. Der Eintritt ist frei. Für die Sportgala am Samstag gibt es Eintrittskarten im Vorverkauf.

Max Uthoff, VS-Villingen

Max Uthoff stellt dem Publikum im Theater am Ring die wirklich wichtigen Fragen. Seine Antworten fallen gewitzt bis bösartig aus. | Bild: Roland Schmidt

Ein Abend, der einen anderen Menschen aus Ihnen macht, verspricht Max Uthoff. Die Zuschauer können laut Einladung einen gewitzten und herrlich bösen Abend mit dem Kabarettisten verbringen. Es geht um Veränderung, Konsumentendasein und Zweifel.

Der Auftritt beginnt am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Theater am Ring in VS-Villingen. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Verkaufsoffener Sonntag, Donaueschingen

Die Geschäfte in Donaueschingen öffnen am Sonntag, 22. Oktober, für ihre Kunden – so wie auf diesen Fotos aus dem Oktober 2022. | Bild: Anita Reichart

Die Donaueschinger Musiktage bilden den Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. Orangerie, Museum Art Plus und Fischhaus bilden ein Klangzentrum in der Mitte der Stadt. Von 10 bis 17 Uhr gibt es am 22. Oktober Klanginstallationen zu betrachten und zu hören. Um 15.30 Uhr gibt es im Museum eine Führung mit der Künstlerin Marina Rosenfeld.

In der Bilder-Rahmen-Manufaktur im Quellhöfle sind Ausstellungen mit Lithographien, Fotografien und Malereien zu sehen. Zum Programm gehören außerdem ein Stand der AOK und einen Schnellzeichner-Karikaturist. Weitere Aktionen gibt es bei den teilnehmenden Geschäften. Die Läden haben von 13 bis 18 Uhr für die Kunden geöffnet.

Ill-Young Kim, St. Georgen

„Kim kommt“ heißt das Programm von Ill-Young Kim. Der Comedian kommt damit ins Deutsche Haus nach St. Georgen. | Bild: Dominik Pietsch

Korea, das ist K-Pop, Kimchi und Kim. Und Ill-Young Kim kommt jetzt nach St. Georgen. Im Theater im Deutschen Haus präsentiert der Schauspieler (Tatort, Ninja Assassin) sein erstes Comedy-Soloprogramm. Darin behandelt der ehemalige Viva-Moderator kulturelle Unterschiede auf humorvolle Art.

Der Auftritt beginnt am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Ika Sperling, Rottweil

Comic-Autorin und Stadtschreiberin Ika Sperling stellt ihre Graphic Novel vor. | Bild: Andreas Linsenmann

Ika Sperling liest aus ihrem ersten Comic. Die neue Rottweiler Stadtschreiberin erzählt ihre Geschichten darin in Bild und Text. In „Der große Reset“ geht es um Impfen, Krieg, Politik – eben um alle Themen, die zum Minenfeld werden, wenn ein Verschwörungsgläubiger zur Familie gehört. Sperling spricht von einem persönlichen Erfahrungsbericht.

Die Graphic Novel erscheint 2024 im Reprodukt-Verlag. bei ihrer Lesung im Schwarzen Lamm in Rottweil, Metzgergasse 7, stellt die Autorin am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr Ausschnitte vor. Der Eintritt ist frei.

