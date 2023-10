Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Kultureller Herbst, Brigachtal

Das Ensemble Pro Musica unter der Leitung von Johannes Kaletta spielt Peter Warlock und Johann Sebastian Bach in Brigachtal. | Bild: Enemble Pro Musica

Das Ensemble Pro Musica Villingen-Schwenningen tritt beim Kulturellen Herbst 2023 in Brigachtal auf. Unter der Leitung von Johannes Kaletta werden Werke von Peter Warlock und Johann Sebastian Bach gespielt.

Das Konzert des Kammerorchesters beginnt am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr, in der Kirche St. Martin im Brigachtaler Ortsteil Kirchdorf. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch erbeten. Alle Termine der Veranstaltungsreihe kultureller Herbst gibt es auf der Homepage der Gemeinde.

Heinz-Erhardt-Abend, Bad Dürrheim

Heinz Erhardt ist der Schelm mit dem treuherzigem Gesicht. Das Regionentheater zeigt in seinem Stück, dass hinter dem Komiker viel mehr steckt. | Bild: Regionentheater

Heinz Erhardt war das schelmenhafte Gesicht des Wirtschaftswunders. Das Regionentheater erzählt die Lebensgeschichte des Schauspielers und Komikers. Dazu gehören Höhen, Tiefen und Anekdoten.

Der Abend über den Mann, der immer noch ein Gedicht parat hatte, findet am Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr im Kurhaus Bad Dürrheim statt. Karten im Vorverkauf gibt es im Haus des Gastes und auf der städtischen Homepage.

Herbstfest, Donaueschingen

Die Black Forest Allstars spielen Pop, Rock, Disco und Hip-Hop-Klassiker. Zur Band gehören Sarah Rinklin, Thomas Sausen, Volker Basler, Sebastian Schnitzer, Gregor Lange, Robert Tauscher und Martin Weber. | Bild: Black Forest Allstars

Donaueschingen lädt ein zum Herbstfest. Auf dem Platz am Hanselbrunnen sorgen regionale Talente am Samstag, 7. Oktober, von 11 bis 14 Uhr mit Tanz, Gesang und Musik für Stimmung. Musikalischer Höhepunkt sind dann am Abend die Black Forest Allstars, die zahlreiche Hits der Musikgeschichte präsentieren. Das Konzert der Allstars beginnt um 20.30 Uhr.

Die Deutsch-Französische Gesellschaft, die Deutsch-Ungarische Gesellschaft und Deutsch-Japanische Gesellschaft verwöhnen die Besucher mit landestypischen Gerichten der Partnerstädte. Von 10 bis 18 Uhr gibt es einen Flohmarkt in der Karlstraße.

Semino Rossi, Tuttlingen

Wenn Semino Rossi zu singen beginnt schmelzen nicht nur sämtliche Frauenherzen. Jetzt tritt der Schlagerstar in Tuttlingen auf. | Bild: Manfred Esser

Der Schlagerstar Semino Rossi kommt nach Tuttlingen. Am Freitag, 13. Oktober, gibt der Schlagerstar ein Konzert in der Stadthalle. Der gebürtige Argentinier ist gelernter Rettungsschwimmer und spielt Klavier und Gitarre. Seine Karriere begann er als Straßenmusiker.

Im Vorprogramm spielen Kevin Pabst und Nadin Meypo. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf bei der Ticketbox Tuttlingen.

Krabbelkonzert, VS-Villingen

Musik mit allen Sinnen entdecken können Babys beim Krabbelkonzert. | Bild: Anastasia Shuraeva

Eine neue Konzertreihe für die Allerjüngsten und ihre Familie wird im Theater am Ring in VS-Villingen geboten. Bis zu zwei Jahre alte Kinder sollen dabei Klänge erleben, sich von Rhythmen mitreißen lassen, zu Melodien tanzen und sich bewegen.

Das Konzert für alle Sinne findet am Samstag, 7. Oktober, ab 10 Uhr statt. Der Ticketverkauf vorab läuft online über die städtische Homepage.

Vorverkaufs-Ticker