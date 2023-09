Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Burning Flash, Donaueschingen

55 Jahre auf der Bühne stehen die Rocker von Burning Flash. Das wird gefeiert. | Bild: Barbara Sixt

1968 gründen drei Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums eine Band. Sie spielen Hendrix, die Beatles und die Stones. Tom Bayer, Michael Sixt und Fridolin Heizmann treten im Sternensaal und der Disco Black Horse auf. 55 Jahre später sind sie immer noch aktiv. Mit Mathias Ketter als Ersatz für den verstorbenen Bassisten Heizmann wollen sie die Kultsongs der 60er- und 70er-Jahre wieder aufleben lassen.

Das Konzert der Baar-Rocker findet am Samstag, 30. September, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Irmapark statt. Mit dem Auftritt feiert die Band ihr 55-jähriges Bestehen.

Zwiebelkuchenfest, Tennenbronn

Zwiebelkuchen satt gibt es beim Fest der Bläserjugend in Tennenbronn. Und alles von den Musikern handgemacht. | Bild: Eva Tilch

Die Bläserjugend des Musikvereins Harmonie Tennenbronn lädt ein zum Zwiebelkuchenfest. Die Vereinsmitglieder backen selbst, 50 Zwiebelkuchen werden für die Gäste zubereitet. Außerdem gibt es Apfelküchle im Bierteig und neuen Wein.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen das Vororchester, das Jugendorchester sowie der Musikverein Harmonie aus Tennenbronn. Gefeiert und gegessen wird am Dienstag, 3. Oktober, an der Remsbachmühle unterhalb des Freibads in Tennenbronn. Los geht es um 13 Uhr.

Musikalische Verwandschaft, Villingen-Schwenningen

Mit Philipp Schupelius holt sich das Sinfonieorchester einen hochkarätigen Solo-Cellisten ins Konzerthaus. | Bild: Sven Darmer

Solo-Cellist Philipp Schupelius begleitet das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen bei seinem Festkonzert „Musikalische Verwandschaft“. Zum Tag der Deutschen Einheit werden das Cellokonzert op. 104 von Antonín Dvořák und die Sinfonie Nr. 3 F-Dur von Johannes Brahms aufgeführt.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Franziskaner Konzerthaus in VS-Villingen. Um 16.30 Uhr wird eine Einführung „Musik im Gespräch“ im großen Saal angeboten. Karten gibt es im Vorverkauf beim Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Nessi Tausendschön, Furtwangen

Kluges und schönes Hadern verspricht die Kulturfabrik mit dem Engagement von Nessi Tausendschön. | Bild: Carsten Bockermann

Die Kabarettistin Nessi Tausendschön kommt mit „30 Jahre Zenit – Operation Goldene Nase“ in die Kulturfabrik Furtwangen. In dem Programm zelebriert die Künstlerin die Brüche des Lebens. Es geht um Verkehrsinseln, Sprache, Gleichberechtigung, die Bepflanzung von Vorgärten und Politik.

Begleitet wird die Sängerin und Ukulele-Spielerin von William Mackenzie an Gitarre, Banjo und Drums. Die beiden sind am Freitag, 6. Oktober, ab 20 Uhr auf der Bühne zu erleben. Karten im Vorverkauf bei der Kulturfabrik.

Kreiserntedankfest, St. Georgen

Die Partyband VIP aus Stuttgart wird am Samstag bei der Trachtenparty Stimmung machen. | Bild: Veranstalter

Die Landjugend Brigach richtet das Kreiserntedankfest aus. Zum Programm der vier Tage gehören Partys mit der Froschenkapelle am Freitag und mit der Band VIPs am Samstag. Am Sonntag findet ein Festumzug mit Trachtenträgern und Wagen statt.

Das Fest geht von Freitag, 29. September, bis Montag, 2. Oktober. Der Umzug führt durch die Innenstadt von St. Georgen, das Festzelt steht bei der Stadthalle auf dem Roßberg. Alles über zum Kreiserntedankfest der Landjugend in St. Georgen gibt es in unserer Übersicht.

Rafik Schami, Villingen-Schwenningen

Rafik Schamir erzählt seine Geschichten opulent, spannend und berührend. Der perfekte Auftakt der Reihe „Autor im Gespräch“ für die neue Spielzeit. | Bild: Arne Wesenberg

Rafik Schami ist zu Gast bei „Autor im Gespräch“. Die Reihe geht mit einem Abend zu seinem Buch „Wenn du erzählst, erblüht die Wüste“ in die neue Spielzeit. Schami verknüpft darin Perlen der arabischen Erzählkunst zu einem persönlichen und poetischen Roman.

Der Künstler wurde 1946 in Damaskus geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. Sein Werk wurde in 33 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Das Gespräch mit dem Autoren beginnt 4. Oktober, um 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen-Schwenningen. Karten gibt es im Vorverkauf beim Ticketservice der Stadt.

