Noch nichts vor am Wochenende? Und wie sieht es ab Montag aus? Ich habe die Fülle an Veranstaltungen in der Region gesichtet und für unsere Leserinnen und Leser spannende Tipps von Samstag bis Freitag herausgepickt.

Unsere Liste mit aktuellen Vorverkäufen hilft zudem dabei, rechtzeitig eine Eintrittskarte für Konzerte und Ereignisse zu bekommen, die weiter in der Zukunft liegen.

Das sind meine fünf Favoriten für die kommenden Tage:

Jazzin‘ the Black Forest, VS-Villingen

Kammerpunkjazz trifft auf Göttersagen, wenn Adele Neuhauser und Edi Nulz gemeinsam auf der Bühne stehen. | Bild: Antonia Renner

Der Freundeskreis Saba-MPS und der Jazzclub richten ihr sechstes gemeinsames Festival aus. 2023 gibt es bei Jazzin‘ the Black Forest eine echte Tatort-Kommissarin zu sehen und zu hören. Adele Neuhauser liest griechische Mythen aus einem Roman von Stephen Fry. Musikalisch begleitet wird die Tochter eines griechischen Vaters und einer österreichischen Mutter dabei vom Trio Edi Nulz.

Die ungewöhnliche Kombination aus Lesung und Jazz beginnt am Sonntag, 10. September, um 20 Uhr im Theater am Ring. Vorverkauf auf tickets.vibus.de.

Steckenpferd-Poloturnier, Donaueschingen

Marcus Milbradt – hier mit seinem Steckenpferd – ist einer der vier Teamkapitäne. | Bild: Jakober, Stephanie

Lokale und überregionale Prominenz steigt am Samstag, 9. September, auf dem Donaueschinger Polo-Platz (am Reitstadion) aufs Steckenpferd. Bei dieser spaßigen Variante eines Polo-Turniers geht es um den guten Zweck. Eintritt und Getränke auf Spendenbasis. Das Geld geht an den Hospitz-Förderverein VS für den Wohnbereich Sternschnuppenbande.

Los geht es um 12 Uhr. Es gibt drei Spiele, das erste um 12.30 Uhr und das zweite um 13.15 Uhr. Das Finale wird um 14.15 Uhr ausgetragen.

Helene Bockhorst, St. Georgen

Helene Bockhorst will ernst genommen werden. Für eine Komödiantin ist das ein Drahtseilakt. | Bild: Thommy Mardo

Helene Bockhorst präsentiert ihr neues Programm „Nimm mich ernst“ im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen als Vorpremiere. Die Künstlerin verbindet dabei Humor mit Tiefgang. Aber wie viel emotionale Bandbreite verträgt ein Comedy-Programm? Die Comedienne probiert es aus und balanciert auf der feinen Linie zwischen Fremdscham und Erleuchtung.

Der Auftritt beginnt am Freitag, 15. September, um 20 Uhr. Vorverkauf auf der Seite des Theaters im Deutschen Haus.

Keramikwochen, Hüfingen

Bürgermeister Michael Kollmeier (von links), Sarah Höfler vom Amt für Kultur und Tourismus, Ausstellerin Annett Ulrike Meier und Kuratorin Ariane Faller-Budasz freuen sich auf die 31. Internationalen Keramikwochen in Hüfingen. | Bild: Stadt Hüfingen

Mit dem Töpfermarkt auf dem Sennhofplatz starten die 31. Internationalen Keramikwochen in Hüfingen am 9. und 10. September. Los geht es um 10 Uhr. Die Stadt hat gezielt Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um eine spannendere Durchmischung von renommierten und unbekannten Teilnehmern zu erreichen.

Parallel findet eine Vorschau der Ausstellungen von Annett Ulrike Meier aus Weimar und Simon Manoha aus Rocles/Ardèche im Stadtmuseum statt. Offiziell eröffnet werden die Ausstellungen am Samstag, 9. September, um 19.30 Uhr im Rathausfoyer. Am Samstag um 16 Uhr im Museum sowie am Sonntag um 16 Uhr auf dem Töpfermarkt wird eine japanische Teezeremonie zu sehen sein.

Flugplatzfest, VS-Schwenningen

Beim Flugplatzfest können die Besucher interessante Flugzeuge bewundern und sogar selbst abheben – hier eine Luftaufnahme aus dem September 2022. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Auf dem Schwenninger Flugplatz feiert am Sonntag, 10. September, die Sportfliegergruppe. Ab 10 Uhr gibt es Rundflüge für die Besucher. Wenn das Wetter passt, wird das Fürstenberg-Fallschirmteam zu sehen sein. Zahlreiche Flugzeuge werden präsentiert, darunter auch der Hagelflieger.

Auch wer keinen Pilotenlizenz hat, kann sein Können beweisen: beim Papierfliegerwettbewerb. Zumindest ein bisschen abheben können die Kinder auf der Hüpfburg.

Kulinarischen Einkaufsnacht, Donaueschingen

Donaueschingens Gewerbeverein-Vorsitzende Zahrah Kanstinger stellt 2022 in ihrem Juweliergeschäft Zuckerwatte her. Dieses Mal gibt es Pasta. | Bild: Anita Reichart

24 Geschäfte in Donaueschingen laden am Donnerstag, 7. September, zur Kulinarischen Einkaufsnacht ein. Karlstraße und Max-Egon-Straße werden ab 18 Uhr zur Flaniermeile. Jeweils ein Einzelhandelsgeschäft und ein Gastronomiebetrieb verwöhnen die Gäste gemeinsam beim Einkaufen und Schlemmen.

Es gibt Modenschauen um 19 und 20 Uhr auf der Karlstraße. DJ Mika legt parallel dazu auf. Zudem findet Mostpressen auf dem Platz am Hanselbrunnen statt und es wird Livemusik geboten.

Electronic Village Festival #1, Mönchweiler

Jerzy Zimmer (hier bei einer Party im Juli 2021 in St. Georgen) wird gemeinsam mit seinem Kollegen Sven Blessing elektronische Beats auflegen. | Bild: Sprich, Roland

Die Wiesen am Wolfsteich zwischen Mönchweiler und VS-Obereschach werden zum Open-Air-Gelände. Am Samstag, 9. September, findet dort das Electronic Village Festival der Landjugend Mönchweiler statt. DJ Blessi und DJ Jerzy lassen House, Electronic Dance Music (EDM) und Techno bis spät in der Nacht aus den Boxen schallen.

Einlass ist ab 19 Uhr, der Ausschank endet um 3 Uhr. Die Besucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Festival-Karten gibt es im Vorverkauf auf Eventim.

