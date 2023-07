Drei junge Männer aus der Region wollen die Partyszene aufmischen. Die erste Visitenkarte haben sie bereits hinterlassen. Das soll aber längst nicht alles gewesen sein.

Mit einem House- und Technoparty-Marathon haben Markus Schwarz aus St. Georgen, Michael Aberle aus Tennenbronn und Florian Hägele aus Dauchingen mit ihrer Eventagentur Clocktown Events Anfang Juni das Kulturzentrum Klosterhof zum Beben gebracht.

Beim Ventus Open-Air legten 15 teilweise international bekannte Artists 14 Stunden lang harte Beats auf. 400 Besucher ließen sich mitreißen und feierten eine launige Party im ausverkauften Kulturzentrum.

14 Stunden lang feiern 400 Besucher beim Ventus Open-Air. | Bild: Sprich, Roland

Die Resonanz auf das Technofestival ermutigt die drei jungen Männer, weiter zu machen. „Das positive Feedback von den Gästen, Helfern und Sponsoren hat uns tatsächlich sehr gefreut“, sagt Markus Schwarz.

Ihnen ist zu wenig los

Mit ihrer jungen Eventagentur wollen er und seine Mitstreiter Michael Aberle und Florian Hägele den aus ihrer Sicht weißen Fleck auf der Landkarte für Veranstaltungen dieser Größenordnung verschwinden lassen. „Wir sind der Meinung, dass hier zu wenig an Veranstaltungen für junge Menschen in dieser Art und Größenordnung geboten wird und die deswegen nach Freiburg oder zu großen Festivals weiter weg fahren.“

Die Agentur Clocktown Events haben Markus Schwarz, Florian Hägele und Michael Aberle 2020, während der Corona-Pandemie, gegründet. Mit dem Ziel, als Veranstaltungsagentur dann loslegen zu können, wenn die Pandemie vorbei ist und die Menschen wieder Lust und Gelegenheit haben zu feiern. Informationen im Internet: www.clocktown-events.de

Nicht alle Jugendlichen haben dazu aber die Möglichkeit. Als Veranstalter, die selbst gerne feiern und auch altersmäßig das Ohr quasi ganz nah an der Zielgruppe haben, können sie hier präzise auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen.

Das soll die Plattform lokalen Künstlern bringen

Die Drei von Clocktown Events haben aber noch eine andere Intention. „Wir möchten die lokale Kultur durch hochwertige Events stärken und neben internationalen Künstlern auch lokalen Künstlern eine Plattform bieten“, so Schwarz.

„Es ist unsere Vision, Menschen zusammenzubringen, zu inspirieren und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen.“ Hierfür ist das junge Veranstaltungsunternehmen auch immer auf der Suche nach neuen Locations.

Der DJ Kaspar aus Stuttgart ist am 10. Juni beim Technofestival dabei. | Bild: Sprich, Roland

Das Ventus Open Air Anfang Juni im Klosterhof war bislang die größte, aber nicht die einzige Veranstaltung, die das Eventteam organisierte. „Wir haben in St. Georgen und auch im Klosterhof in Villingen-Schwenningen schon kleinere Veranstaltungen organisiert“, sagt Markus Schwarz, der in dem Dreierteam auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Was wird aus dem Ventus-Festival?

Wenngleich noch nicht feststeht, welche Veranstaltung sie als nächstes für die Partyszene in und um Villingen-Schwenningen planen, eines wissen die drei jungen Partyveranstalter bereits genau. „Durch das durchaus positive Feedback haben wir auf jeden Fall fest vor, das Ventus Open-Air nächstes Jahr zu wiederholen“, verrät Markus Schwarz zuversichtlich.