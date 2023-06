„Es gibt nichts Feigeres als sich am Auto eines Mannes zu vergreifen“, sagt John Travolta im Film Pulp Fiction, weil jemand Kratzer in sein lieb gewonnenes Fahrzeug schlitzte. Nun waren es sogar 45 Karrossen, die ein oder mehrere Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Tuttlinger Straße in Rottweil zerkratzten. Das geht aus einer Polizeimeldung hervor.

Wie die Polizei mitteilt, sollen durch den oder die Täter im Zeitraum von Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden sein.

Täter zerkratzten den Lack

Getroffen hat die Tat Gebrauchtwagen, die auf dem Gelände des Autohändlers abgestellt waren. „Eine bestimmte Marke war nicht mehr oder weniger betroffen als eine andere“, kommentiert Nicole Minge, Pressesprecherin der Polizeidirektion Konstanz.

„Der oder die Täter zerkratzten die Motorhauben, Kotflügel und Türen der Fahrzeuge. Bisher bestehen keinerlei Anhaltspunkte auf die Täterschaft“, sagt Minge.

Das ermittelnde Polizeirevier Rottweil bittet deshalb Personen, die im betreffenden Zeitraum im Bereich der Tuttlinger Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0741 4770 zu melden.