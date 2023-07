Unbekannte haben das von ukrainischen Mitbürgern angelegte Freundschaftsbeet nahe dem Kindergarten zerstört. Die Gemeinde schließt einen politischen Hintergrund nicht aus und hat den Staatsschutz eingeschaltet.

Zur Vorgeschichte des Beetes

Nachdem Russland im vergangenen Jahr seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt hatte, war Gemeinderat Andreas Lorenz tätig geworden. Im Juniorenalter selbst ein international erfolgreicher Bogenschütze und heute internationaler Kampfrichter, lotste er die olympische Nationalmannschaft der Ukraine nach Dauchingen. Die Teammitglieder, teilweise mit Familie, kamen im gemeindeeigenen Haus an der Niedereschacher Straße unter. 46 Geflüchtete aus der Ukraine hatten seinerzeit in Dauchingen Zuflucht gefunden.

Eigentlich war es mit Kriegsbeginn Männern verboten, das Land zu verlassen, für Spitzensportler wie die Bogenschützen gab es aber Ausnahmegenehmigungen. Konkret wurden 24 Sportler zurückbeordert, während elf weitere Angehörige des Nationalteams einstweilen bleiben durften.

Sportler bedanken sich im Gemeinderat

Die Sportler waren eigens in die Ratssitzung gekommen, um sich für die herzliche Aufnahme in Dauchingen zu bedanken. „Sie haben uns wunderbare Unterkünfte mit moderner Einrichtung zur Verfügung gestellt“, sagte eine Vertreterin, „wir haben zahlreiche nette und teilnahmsvolle Menschen getroffen, die uns sehr unterstützt haben.“ Überreicht wurden eine Plakette und ein Foto für ein Beet am Familienzentrum. Das wurde als dauerhaftes Zeichen des Dankes akribisch von ukrainischen Mitbürgern gepflegt.

So sah das Dankesbeet vor seiner Beschädigung aus. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das Beet zeigt einen stilisierten Bogen und Pfeil und einen Dankestext. Wie Lorenz berichtet, gab es bereits in der Vergangenheit einige Vandalismusvorfälle, teilweise wurden die Pflanzen schlicht gestohlen, teilweise zerstört.

Am Freitagmorgen musste er aber ein Bild der Verwüstung feststellen: Die Pflanzen wurden herausgerissen und die Steine ebenso. „Ich will keine Vermutungen anstellen, habe aber natürlich einen Verdacht, dass es sich nicht nur um bloßen Vandalismus handelt“, kann Lorenz seine Empörung nicht verbergen. Er hat über die Online-Wache Strafanzeige gestellt und beziffert den finanziellen Schaden auf 1500 Euro.

Bürgermeister schaltet Staatsschutz ein

Bürgermeister Torben Dorn sieht ebenfalls die Möglichkeit eines politischen Hintergrundes der Tat: „Die Gemeinde hat eine Strafanzeige gegen Unbekannt bei dem zuständigen Polizeirevier in Schwenningen gestellt. In Absprache mit dem dortigen Kontaktbeamten für unsere Gemeinde sind wir übereingekommen, den Staatsschutz in dieser Sache einzuschalten.“

Bürgermeister Torben Dorn meldet den Vorgang der Polizei. | Bild: Rüdiger Fein

Nachdem die gezielte Verwüstung in den vergangenen Wochen mehrfach vorgekommen sei, liegt für ihn die Vermutung nahe, „dass es sich nicht um eine zufällige sinnlose Zerstörungswut handelt, sondern wahrscheinlich um eine gezielte, eventuell politisch motivierte Straftat.“ Auf den öffentlichen Zeugenaufruf aus der vergangenen Woche im Amtsblatt haben sich bisher leider keinerlei Hinweise ergeben, so der Bürgermeister weiter.

Lorenz hat Fotos des verwüsteten Beetes in die Ukraine gemailt. Er hält weiter engen Kontakt zu den Bogenschützen, die sich eigentlich auf die olympischen Spiele in Paris 2024 vorbereiten sollten. Stattdessen sind drei von den seinerzeit in Dauchingen beherbergten Leistungssportlern derzeit an der Front im Kampfeinsatz, um das Land gegen die russische Aggression zu verteidigen. „Sie brauchen wahrscheinlich keine zusätzliche Motivation, aber ich denke, das macht sie noch entschlossener“, so Lorenz.

Das sagte die Polizei

Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, ist über den Vorfall informiert. Man habe die Ermittlungen aufgenommen und ermittle in alle Richtungen. Von blindem Vandalismus bis hin zu einer politischen Tat sei theoretisch alles denkbar. Klar sei: „Wenn in diesen Zeiten eine ukrainische Gedenkstelle zerstört wird, liegt der Gedanke an einen politischen Hintergrund näher als bei anderen Sachbeschädigungen.“