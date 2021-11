Weil er seine 32-jährige Lebensgefährtin vor den Augen der Kinder getötet haben soll, stand ein 36-Jährige vor dem Landgericht Rottweil. An der Schuld des Mannes hatte am Ende auch sein Pflichtverteidiger keine Zweifel. Nun wurde das Urteil gesprochen.

Lebenslänglich, so lautet das Urteil für den 36-Jährigen, der am 25. Januar dieses Jahres die Mutter seiner drei Kinder in der Wohnung in Wellendingen mit drei Messerstichen getötet haben soll.Eine besondere Schwere der Schuld sah das Gericht unter