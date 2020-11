Für einen Hausverwalter aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis geht es nun vor das Schöffengericht: Der Mann – im Haupterwerb Finanzbeamter – wurde wegen Untreue in 94 Fällen angeklagt. Er soll sich um mehr als 580.000 Euro bereichert haben

Lange wurde ermittelt, jetzt steht fest: Die Staatsanwaltschaft Konstanz erhebt gegen einen Hausverwalter aus dem Raum VS Anklage wegen Untreue in 94 Fällen. Der Fall wird vor dem Schöffengericht in Villingen verhandelt. Ein Termin steht noch aus.13