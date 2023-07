Die Nacht ist schlaflos – mal wieder. Im Hinterkopf ist da wieder diese Angst und sie wird immer größer und größer und größer. So groß, dass schließlich kaum mehr Platz ist in der Lunge für ein wenig Luft. Panik. Das Herz rast, der Schweiß rinnt und sickert langsam in die Matratze.

Schwenninger mit neuem Projekt

Diese Situation könnte sich auch im Flugzeug abgespielt haben, im Aufzug, auf einer Brücke oder vielleicht an einem völlig anderen Ort. Sie nennt sich Panikattacke – und kommt sie öfter vor, dann wird sie nicht selten zu einer echten Angsterkrankung.

Doch muss es soweit kommen? Nicht unbedingt, zumindest wenn es nach dem Schwenninger Thomas Vosseler geht. Dafür soll sein neuestes Projekt sorgen: die Angst-Akademie.

Ulrich Weber hart gemeinsam mit Thomas Vosseler die Idee für die Angstakademie entwickelt. | Bild: Lana Weber

Thomas Vosseler, Inhaber der Firma Univent Medical, ist in der Doppelstadt vor allem als Hersteller von Corona-Schutzmasken bekannt. Schutz vor Bakterien und Viren, nicht vor bösen Gedanken.

Wieso nun also Psychotherapie? „Ich bin ein totaler Psychologie-Fan“, erklärt der Geschäftsmann seine Beweggründe. Als im Zuge der Corona-Pandemie mehr und mehr Menschen Angsterkrankungen entwickelten und im Gegenzug die Wartezeiten auf Therapieplätze im Landkreis länger und länger wurden, wurde Tausendsassa Thomas Vosseler nachdenklich.

„Mir war klar, dass die Leute Hilfe brauchen – und dass diese gleich da sein muss“, erzählt er. Und noch eine Sache war ihm klar. „Das kann nur online funktionieren.“

Online, Therapie, sofort – aus diesen drei Zutaten entstand die Idee der Angstakademie. Wie praktisch, dass Thomas Vosseler mit Ulrich Weber gleich einen Freund zur Hand hatte, der vom Fach ist. Und der seit langem eine ähnliche Idee im Kopf herumwälzte: eine Plattform, über die Psychologen aus ganz Deutschland Online-Therapieplätze anbieten und Angsterkrankten die schwierige Suche nach einem Therapeuten vor Ort und ewige Wartezeiten ersparen.

Das Versprechen: Therapiestart sofort

Monatelang haben die beiden Männer getüftelt, waren auf Therapeuten-Suche, haben sich um technische Details gekümmert.

Seit wenigen Tagen ist es nun soweit und die Angstakademie ist am Start. Das Therapie- und Forschungszentrum für Angststörungen und verzahnte Online-Therapie, so die offizielle Bezeichnung, verspricht den Erkrankten schnelle Hilfe: Therapiestart sofort.

Thomas Vosseler, Inhaber des Maskenherstellers Univent Medical, setzt auf die Angstakademie große Hoffnungen. | Bild: Julia Clinciu

„Das Konzept fußt auf drei Komponenten“, erklärt Ulrich Weber, der Inhaber und psychologischer Leiter der Akademie ist. Will heißen: Der Patient nimmt nicht nur bei Online-Therapiestunden auf der virtuellen Couch Platz, sondern wird bei der Behandlung auch über eine spezielle App begleitet.

Diese, auch als virtueller Angst-Coach bekannt, enthält begleitende Module und Übungen. Sollten Medikamente nötig sein, soll als dritter Bestandteil schon bald ein Psychiater mit an Bord sein, so Ulrich Weber.

Kein Angebot für massive Störungen

„Die Idee war schon immer in meinem Kopf“, bestätigt der Therapeut. Schließlich, so betont er, könne auf diese Weise vielen Menschen geholfen werden. Ulrich Weber stellt jedoch klar, dass die Akademie sich nur an Menschen mit leichteren Beschwerden richten. Wer eine massive Störung oder Depression hat, brauche einen Therapeuten vor Ort.

So viel kostet die Akademie Derzeit, kurz nach dem Start, ist das Angebot nur für Selbstzahler verfügbar. Nicht ganz billig: Eine Stunde Therapie kostet mit begleitender App zwischen 120 und 150 Euro. Die Verhandlungen laufen laut Ulrich Weber jedoch bereits, dass die Behandlungen zunächst auch von den Privatkassen bezahlt werden. 2024, so hofft der Therapeut, sollen auch die Versicherten der gesetzlichen Kassen die Möglichkeit bekommen, die Angstakademie zu nutzen.

Deutlich kritischer sieht der Berufsverband deutscher Psychologen (BDP) die neue Angstakademie. „Der Präsenzkontakt muss der Goldstandard sein und die Versorgung psychisch Erkrankter muss insgesamt unter anderem durch eine Reformierung der Bedarfsplanung verbessert werden“, so Susanne Berwanger, Vorsitzende der Fachsektion für approbierte Psychologen.

Videobehandlungen dürften nicht zum Stopfen von Versorgungslücken benutzt werden. Ausschließliche Videobehandlungen seien berufsrechtlich zudem nicht zulässig, so die Expertin.

Die Fahrt nach ganz oben auf den Rottweiler Testturm ist für manche Menschen eine echte Horrorvorstellung (Archivbild vom April 2023). | Bild: Simon Wöhrle

„Wir beobachten mit Sorge, dass im Rahmen aktueller Gesetzgebungen das Bundesgesundheitsministerium Videobehandlungen zunehmend salonfähig machen möchte, statt ambulante Versorgungslücken über eine angemessene Bedarfsplanung zu schließen“, kritisiert Berwanger, selbst kassenzugelassene Psychotherapeutin im München.

Ausschließliche Videobehandlungen hätten klare Nachteile: So ist beispielsweise in Krisenfällen kein echter Kontakt möglich.

Passiert hier genau das Gegenteil?

Zudem, so Susanne Berwanger, vermeiden die Patienten oft Situationen, die bei ihnen eben diese Ängste auslösen. Wenn sie also wegen der Videobehandlung nicht Bus oder Auto fahren müssen und diese für sie schwierigen Situationen vermeiden können, könne dies langfristig sogar zur Verstärkung oder Chronifizierung von Symptomen führen.

Digitalisierung darf nicht zur Einsparhilfe werden

Die aktuelle Regelung für Kassenpraxen – 30 Prozent aller abgerechneten Behandlungsstunden können per Video stattfinden – sei sinnvoll, erklärt die Vorsitzende.

„Psychisch Erkrankte haben – wie körperlich Erkrankte – einen Anspruch auf eine sehr gute Versorgung. Die Digitalisierung darf nicht als Einsparhilfe an psychisch erkrankten Menschen eingesetzt werden“, betont sie.