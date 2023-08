Rund 10.000 Euro Sachschaden bilanziert die Polizei nach einem Unfall am Dienstagabend in Vöhrenbach. Als Grund schreiben die Beamten in ihrer Mitteilung von der „mangelnden Sicherung eines Autos gegen das Wegrollen“.

Was ist passiert? Kurz nach 21 Uhr habe ein Anwohner der Straße Am Mättenbühl seinen Audi auf dem Grundstück eines Anwesens abgestellt und habe den Wagen verlassen.

Dann nahm das Malheur seinen Lauf: Der Audi habe sich in Bewegung gesetzt, weil er nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert gewesen sei. Das Auto sei dann ein Stück die abschüssige Straße hinunter gerollt.

Audi prallt auf Passat

„Dort überfuhr der Wagen ein Gebüsch eines angrenzenden Grundstückes und prallte gegen einen auf dem Grundstück abgestellten Passat“, teilt die Polizei weiter mit.

An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Glück im Unglück: Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.