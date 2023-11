Gleich mehrfach gekracht hat es am Samstag, 18. November, gegen 5.40 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen in Fahrtrichtung Stuttgart.

Wie die Polizei mitteilt, sei aufgrund einer bereits laufenden Unfallaufnahme ein Streifenwagen der Autobahnpolizei auf dem Standstreifen gestanden. Die Beamten haben die Unfallstelle mittels Blaulicht und Signalgebern gesichert.

Der Verkehr sei über die linke Fahrspur an dem Unfall vorbeigefahren. Dabei habe ein 32-jähriger Autofahrer die Situation wohl falsch eingeschätzt. Laut Polizei wechselte er, um ein Auffahren auf die auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Verkehrsteilnehmer zu verhindern, auf den rechten Fahrstreifen.

Die Straße ist eisglatt

An dieser Stelle der Straße sei es jedoch eisglatt gewesen und der 32-Jährige habe die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Folge krachte er ungebremst in den auf dem Standstreifen stehenden Streifenwagen der Polizei, der dabei rund zehn Meter nach vorne geschleudert worden sei.

Der 32-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten befanden sich nicht im Streifenwagen und wurden durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro.