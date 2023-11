Ein 22-Jähriger hatte am Sonntag, 5. November, einen Streit mit einem jungen Mann. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom 8. November hervor. Demnach meldete sich dessen ebenfalls noch junger Familienangehöriger am Folgetag bei dem 22-Jährigen, bedrohte und beleidigte ihn am Telefon und suchte ihn noch am gleichen Abend gegen 20.30 Uhr mit weiteren Personen vor seinem Haus in der Schabenhauser Straße auf.

Als der Geschädigte vor das Haus trat, folgte ein kurzes Wortgefecht, woraufhin eine bislang noch unbekannte Person aus der Gruppe mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Anschließend fuhr die Personengruppe mit einem VW Golf in Richtung Schabenhausen weg.

Das Polizeirevier St. Georgen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die sonst Hinweise zu der Personengruppe geben können, sich beim Revier unter der Telefonnummer 07724 9495-0, zu melden.